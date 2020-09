Lentoasemalla testatuista yhdellä prosentilla löytynyt koronavirustartunta

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on 3. elokuuta alkaen otettu koronavirusnäyte yhteensä yli 5100 matkustajalta. Valmistuneista hieman yli 4000 näytteestä 43, eli noin yksi prosentti, on ollut positiivisia.

Massatestauksiin on 16. syyskuuta mennessä ohjattu yhteensä 1762 matkustajaa 28 kentälle saapuneesta lentokoneesta. Positiivisen koronavirusnäytteen on antanut 17 matkustajaa. Testattujen osuus massatestaukseen ohjatusta kokonaismatkustajamäärästä on 91,6 prosenttia.

Yleisin syy näytteenotosta kieltäytymiseen on lähtömaassa muutaman päivän sisällä otettu negatiivinen COVID-19-näyte.

Kaikkien korkean riskin maista saapuvien koneiden massatestaamisen järjestäminen on Helsinki-Vantaan lentoasemalla huomattavasti haastavampaa kuin esimerkiksi Turun lentoasemalla.

”Turkuun tulee viikossa 1–2 konetta riskimaista, kun taas Helsinki-Vantaalle tulee korkean riskin maista useita kymmeniä koneita viikoittain. Kaikkien näiden koneiden massatestaaminen edellyttäisi päivittäin vähintään kahdessa vuorossa työskentelevän 10–20 henkilön näytteenottotiimin työpanosta”, Vantaan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kirsi Valtonen selvittää.

Riskimaista saapuneita matkustajia on ohjattu näytteenottoon myös kohdennetuin kuulutuksin ja tehostetulla ohjauksella. 11.–14.9. kuulutuksin hoidettiin seitsemän Pariisin-, yhden Budapestin- ja yhden Malagan-koneen testaukset. Matkustajia testattiin yhteensä 138, mikä on vajaa puolet koneiden kokonaismatkustajamäärästä. Positiivisen testituloksen antoi yksi matkustaja.

”Näyttää siltä, että lentokentän kautta leviää aiemmin arvioitua vähemmän tautitapauksia. Lentokentän terveysturvallisuutta on määrätietoisin toimenpitein parannettu ja työ jatkuu”, toteaa Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

HUSin lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo toteaa massatestaukseen, terveysneuvontapisteiden ja vapaaehtoiseen näytteenottoon ohjauksen sujuvan hyvin. Tavoitteena on ohjata erityisesti oireiset ja altistuneet matkustajat arviointiin ja testaukseen.

”Toistaiseksi yhtään vakavasti sairastunutta matkustajaa ei ole lennoilta tullut eikä sairaalahoidon tarvetta ole matkustajilla ilmennyt”.

Helsinki-Vantaan lentomatkustajien massatestauksia ja kohdennetuin kuulutuksin testeihin ohjaamista jatketaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatiman riskiarvion perusteella tällä ja ensi viikolla.