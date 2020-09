Yhä useampiin vantaalaisnuorten kysymyksiin vastataan samasta paikasta

Ohjaamo Vantaa ja TE-toimisto tiivistävät yhteistyötään nuorten palveluiden keskittämishankkeella. Alle 30-vuotiaat vantaalaiset löytävät sekä Vantaan kaupungin että TE-toimiston työllistymistä ja osaamisen kehittämistä edistävät palvelut Monitoimitila Liidossa sijaitsevasta neuvonnasta.

Ohjaamo ja nuorten palvelut -palvelumallin toiminta alkaa tänään käynnistyneellä, 25.9. saakka vietettävällä avajaisviikolla. Uusi palvelumalli vahvistaa Ohjaamo Vantaan ja TE-toimiston aiempaa, toimivaksi osoittautunutta yhteistyötä. Lokakuun alusta lähtien TE-toimiston henkilöasiakaspalvelut alle 30-vuotiaille vantaalaisille työnhakijoille siirtyvät vähitellen yhteisiin, juuri remontoituihin tiloihin.

Neuvonnan avajaisviikko kutsuu nuoret tutustumaan palveluun ja tiloihin. Tarjolla on herkkuja ja kävijöiden kesken arvotaan elokuvalippuja.

Lisäksi kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan Ohjaamon toimintaan tiistaina 22.9. ja keskiviikkona 23.9. Ohjaamolaiset esittelevät tiloja ja toimintaa molempina päivinä tasatunnein kello 9, 10 ja 12.

Mutkatonta ja laaja-alaista neuvontaa

Ohjaamo ja nuorten palvelut tukee vantaalaisnuoria yhä tehokkaammin työllistymiseen liittyvissä asioissa ja itse kullekin oikeiden palveluiden piiriin hakeutumisessa. Palvelumallin asiantuntijoina on muun muassa palveluohjaajia, psykologi ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

– Kun nuori tulee sisään, saa hän saman katon alta sekä Ohjaamon että TE-toimiston palvelut. Nuoren ei tarvitse tietää näiden palveluiden eroa tai tietää, kumpaan mennä. Samassa paikassa pystymme toimimaan ketterästi ja arvioimaan nuoren tarpeet, palvelupäällikkö Hanna Sauli kertoo.

Mahdollisimman sujuvan asiakaskokemuksen lisäksi palveluiden keskittämisellä halutaan tehostaa ja nopeuttaa nuorten työllistymistä ja osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja Vantaan muuta pääkaupunkiseutua korkeampi nuorisotyöttömyys kääntyy selvään laskuun. Palveluiden keskittäminen liittyy myös vuodenvaihteessa käynnistyvään työllisyyden kuntakokeiluun, johon Vantaa osallistuu yhteistyössä Keravan kanssa.

Neuvonta sai entistä toimivammat tilat

Neuvonnan asiakkaita palvellaan tuttuun tapaan Monitoimitila Liidossa (Lummetie 2 B C, Tikkurila). Neuvonta kuitenkin siirtyy Liidon aulasta suurempiin ja keskeisempiin tiloihin, jotka on remontoitu rakennuksen entisen auditorion paikalle.

Asiakkaat voivat yhä saapua kysymyksineen ilman ajanvarausta avoimeen neuvontapisteeseen, jossa he voivat myös ilmoittautua työnhakijoiksi. Suoraan avoneuvonnan yhteyteen tuodut asiakashuoneet ovat toivottu uutuus. Jatkossa keskustelupaikka on aiempaa helpompaa vaihtaa yksityisemmäksi, jos siihen on tarvetta.