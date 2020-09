Vantaan kaupunginmuseon suojeltu museorakennus sai hissin

Vantaan kaupunginmuseon remontti Tikkurilan vanhalla asemalla on valmistunut. Vuonna 1862 valmistunut rakennus on nyt entistä esteettömämpi, kun käyttöön saatiin uusi hissi.

Tikkurilan vanha asema on Suomen vanhin tiilinen asemarakennus. Se on valmistunut maan ensimmäisen rautatien varrelle vuonna 1862. Uusi hissi on rakennettu suojeltua rakennusta kunnioittaen niin, että vanhoihin rakenteisiin on kajottu mahdollisimman vähän. Sisätilojen pintaremontissa on maalattu uudelleen lattiat ja seinät. Värit noudattavat rakennuksen aiempaa väritystä.

Esteetön kulku kaikkiin kerroksiin

Hissin ansiosta kulku sekä kahden näyttelykerroksen välillä että kolmannen kerroksen toimistoon on nyt esteetön. Näyttelytiloissa on aiemmin ollut porrashissi, mutta se ei enää täyttänyt nykyajan vaatimuksia. Toimistoon on päässyt ainoastaan portaita pitkin. Ihmisten lisäksi hissillä kulkevat jatkossa museon näyttelyissä tarvittavat rakenteet sekä museoesineet aiempaa turvallisemmin.

Museon toimisto muutti takaisin Tikkurilan vanhalle asemalle syyskuun puolivälissä. Parhaillaan yleisötiloihin rakennetaan uutta näyttelyä. Museon asiakkaat pääsevät tiloihin 7.11, jolloin avautuu Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttely vantaalaisista kulttuuriympäristöistä. Tikkurilan vanhalla asemalla toiminut museon valokuva-arkisto on muuttanut museon kokoelmatiloihin Hiekkaharjuun. Siellä kuva-arkiston asiakaspalvelu avautuu 5.10.

Vantaan kaupunginmuseon verkkosivut.