Vantaalla käynnistyy Digitaalinen kohtaaminen palveluasumisessa -kehittämiskokeilu

Vantaan Myyrmäen vanhustenkeskuksessa kokeillaan uutta teknologiaa asukkaan ja hänen läheisensä etäyhteydenpidossa.

Loka-joulukuulle ajoittuvassa digitaalisen kohtaamisen kehittämiskokeilussa kokeillaan 360°-kamerateknologiaa yhdistettynä suuremmalta kuvaruudulta katsottavissa olevaan videopuheluun. Uuden teknologian avulla tavoitellaan aidompaa läsnäolon kokemusta ja helppokäyttöisyyttä etäyhteyksin toteutuvaan yhteydenpitoon. Kokeilussa kehitetään iäkkään tarpeet huomioivia yhteydenpidon ja kohtaamisen tapoja, joiden avulla mahdollistetaan asukkaiden sosiaalinen osallisuus ja osallistuminen merkitykselliseen toimintaan.

Kehittämiskokeilu tehdään yhteistyössä Finwe Oy:n kanssa, joka tarjoaa kokeilussa käytettävät laitteet ja yhteydet. Digitaalinen kohtaaminen palveluasumisessa -kehittämiskokeilu on yhteiskokeilu, jossa Vantaan kaupungin lisäksi mukana ovat Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto. Kokeilu on osa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla toteutuvaa 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta.

Lisätietoja:

Sari Helenius

CoHeWe Vantaan osahankkeen projektipäällikkö

p. 040 357 0313

sari.helenius@vantaa.fi



Lue lisää hankkeesta: www.cohewe.eu