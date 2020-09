Reflektor Korso 2020 käynnistyy tänään – tärkeää informaatiota kaikille tapahtumaan osallistuville

Tervetuloa nauttimaan valotaiteesta sekä Ankkapuiston ympäristössä kiertävälle reitille että Lumosaliin.

Reitin seitsemän teosta ovat päällä torstaista 24.9. sunnuntaihin 27.9. klo 18–23. Lumosalissa kolmen teoksen kokonaisuus on koettavissa perjantaista 25.9. sunnuntaihin 27.9. klo 12–23. Tapahtuman yleisinfot, teosesittelyt sekä kartta löytyvät Reflektor-nettisivuilta.

Reitti on noin 2 kilometriä pitkä ja se on yksisuuntainen. Reitistä noin puolet kävellään Ankkapuiston lampien ympäri tasaisella hiekkatiellä ja toinen puolisko kuljetaan metsässä osin mäkisillä ja kapeammilla poluilla. Kävelyreitti on paikoin vaikeakulkuista eikä siten täysin esteetöntä. Reitillä olevien teosten taika perustuu niiden tuottaman valon ja pimeän ympäristön vuoropuheluun. Tästä johtuen reitillä on pimeämpää kuin normaalisti alueella ulkoiltaessa. Lumosali on puolestaan sisätiloissa ja salissa voi olla yhtäaikaa 54 henkilöä.

Vallitsevasta tilanteesta johtuen pyydämme tapahtumakävijöitä saapumaan tapahtumaan täysin terveinä ja oireettomina sekä huolehtimaan turvaväleistä ja välttämään mahdollisia tungoksia. Aiempina vuosina isoin osa kävijöistä on saapunut tapahtumaan sen ensimmäisen aukiolotunnin aikana. Välttääksemme isoimmat ruuhkat, tapahtuman kestoa on pidennetty yhdellä päivällä ja kehotamme kävijöitä saapumaan tapahtuma-alueelle pitkin iltaa. Alueella on järjestyksenvalvojia, joiden puoleen voi tarvittaessa kääntyä kysymään neuvoa.

Taiteen lisäksi reitin alkupuoliskolla on myyntipiste, joka palvelee tapahtuman aukioloaikoina. Pisteeltä voi ostaa juotavaa (kahvi, tee, kaakao, mehu,vesi) sekä pientä purtavaa. Mahdollisista ostoksista kertyvät roskat kierrätetään. Pidetään siis ympäristöstä huolta ja laitetaan roskat reitin varrelta löytyviin roska-astioihin. Huomioithan, että tapahtumassa ei ole tänä vuonna wc-palveluja ruuhkapaikkojen sekä epähygienisyyden minimoimiseksi.

Saapuminen

Reitti alkaa Korsontien ja Kotkansiiven risteyksestä (https://goo.gl/maps/pDYozr6JjL3N9G7C8). Paikalle ei ole virallista katuosoitetta, mutta pääportille löytää seuraamalla tapahtuman karttaa (löytyy nettisivuilta) sekä edellä olevan linkin kautta. Lumosali sijaitsee osoitteessa Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa.

Korsoon pääset Helsingistä parhaiten junalla. Bussilla liikkuville tapahtuma-aluetta lähimmät pysäkit sijaitsevat Korson juna-aseman yhteydessä sekä Teeritien tuntumassa. Jos liikutte autolla, niin Monitoimikeskus Lumon vieressä sijaitsevassa parkkihallissa on ilmaista parkkitilaa aina klo 23.30 saakka. Parkkihalli löytyy osoitteesta Urpiaisentie 3, 01450 Vantaa.

Tapahtuman aikataulut:

- Reitin teokset päällä 24.-27.9. klo 18-23

- Lumosalissa ohjelmaa 25.-27.9. klo 12-23

Kuva: Kerttu Penttilä