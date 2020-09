Kuusikkotien päiväkodissa henkilöitä karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi

Kuusikkotien päiväkodissa on yhdellä henkilöllä todettu koronavirustartunta. Altistuneita on 17 ja heidät on asetettu karanteeniin.

Lasten huoltajat ja päiväkodin henkilökunta ovat saaneet tiedon altistuksesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tartuntatauti- ja hygieniayksikkö on yhteydessä kotikaranteeniin asetettaviin ja heidän perheisiinsä.

Toiminta jatkuu normaalisti, ja kaikki muut, paitsi nyt karanteeniin asetut, tulevat normaalisti töihin ja päiväkotiin. Tiloissa ei ole tartunnanvaaraa.

Kotikaranteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa.

Altistuneiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen.