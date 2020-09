Helsinki, Espoo ja Vantaa suosittavat kasvomaskia kaupungin palveluissa

Helsinki, Espoo ja Vantaa suosittavat 15 vuotta täyttäneille kasvomaskin käyttöä kaikissa kaupungin palveluissa aina, kun lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee esimerkiksi kirjastoja, liikuntapaikkoja, museoita, asiointipisteitä ja toisen asteen oppilaitoksia astuen voimaan välittömästi tai viimeistään 1. lokakuuta 2020.

Kaupungin palvelujen asiakkaat ja opiskelijat vastaavat itse maskiensa hankinnasta. Vähävaraiset voivat hakea ilmaisia maskeja kaupunkien maskijakelupisteistä.

- Toivomme, että ihmiset ottavat laajentuneen maskisuosituksen pääkaupunkiseudulla vakavasti ja noudattavat sitä, ellei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Näin saatamme säästyä rankempien keinojen, kuten esimerkiksi erilaisten aukiolorajoitusten ja koulujen etäopetuksen, käyttöönotolta, toteavat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Palveluissa huolehditaan asiakasturvallisuudesta monin toimin. Toimintaa on mukautettu niin, että lähikontakteja vähennetään esimerkiksi tilajärjestelyillä, suojaplekseillä, ryhmiä pienentämällä tai itsepalvelua lisäämällä. Palveluissa myös muistutetaan asiakkaita THL:n korona-ajan ohjeista.

Maskien laaja käyttösuositus täydentää muita turvallisuusohjeita, joihin kuuluu huolellinen käsihygienia, turvavälit, sairastaminen kotona ja koronatestiin hakeutuminen pienissäkin oireissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laajennettu kasvomaskisuositus on voimassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, jossa koronavirus on kiihtymisvaiheessa. Lisätietoja tilanteista, joissa maskin käyttöä suositellaan, on saatavilla THL:n sivustolta.

