Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Aviapoliksen Grand Wing -kaavamuutosta

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 29.9. Lautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa Aviapoliksen alueelle, Veromiehen kaupunginosaan, suunnitteilla olevaa Grand Wing -nimistä kaavamuutosta (asia 9). Grand Wingin kaava-alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palveleva pysäköintitalo. Kaavamuutosehdotus on osa tekeillä olevaa, koko korttelia koskevaa kaavamuutosluonnosta, joka sisältää myös uutta asumista. Kaavaan tulee yhteensä 24 195 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Uusi rakentaminen on korkeimmillaan 8-kerroksista. Tämä asemakaavaehdotus on korttelikokonaisuuden ensimmäinen kaavoitettava osa. Kaavamuutosalue sijaitsee reilun puolentoista kilometrin päässä Aviapoliksen juna-asemasta, Aluetta rajaa etelässä Kehä III, lännessä Rälssitie ja pohjoisessa Äyritie. Kehä III:n toisella puolella sijaistee Flamingo ja Jumbo. Tulevaisuudessa alueella liikkumista palvelee myös Vantaan ratikka, jonka reitin varrella nykyisellään rakentamaton, pääosin matalaa pensaikkoa ja puustoa oleva alue sijaitsee.



Lautakunta hyväksyi myös Tikkurila Oyj:n ja Vantaan kaupungin välisen yhteistyösopimuksen, joka koskee Tikkurilan maalitehtaan alueen kehittämistä (asia 5). Asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Aiheesta lisää lautakunnan kokouksen ennakkotiedotteessa.

Kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi etenevät seuraavat asemakaavamuutokset:

Kivistöntähti (asia 16): Monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Kaavamuutoksen etenemisestä äänestettiin. Lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 13-3.

Kelokuusenkuja Myyrmäessä (asia 17): Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen.

Kilterinkuja 2 Myyrmäessä (asia 18): Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan vajaakäyttöisen toimitilarakennuksen purku ja korttelin rakentaminen asuinkerrostalojen kortteliksi.

Petikontie 23-25 (asia 19): Tarpeettomia pysäköintialueita liitetään teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen, jolloin korttelin rakennusoikeus nousee.

Päätettiin myös mm. antaa Uudenmaan ELY-keskukselle sen Vantaan kaupungilta pyytämä lausunto koskien Pyhän Annan lastenkirkon suojelemista rakennusperinnöltään arvokkaana (asia 20). Suojeluesityksen Uudenmaan ELY-keskukselle on tehnyt Itä-Hakkilan omakotiyhdistys ry. Kaupunki katsoo, että rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot on mahdollista suojella asemakaavoituksen keinoin. Kirkon alueen nykyinen asemakaava on vanhentunut.



Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan.



Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi