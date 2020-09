Kivistön kirjastopiste ja nuorisotila avataan 7.10.

Kivistön asukkaiden palveluja täydennetään kirjastopisteellä ja nuorisotilalla. Valoisat ja värikkäät tilat avataan osoitteessa Topaasikuja 11.

Kirjastopisteen aukioloajat ja palvelut

Kirjastopiste on avoinna ma 13-20, ti-ke 9-16, to 13-20, pe 9-16.

Omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä saadaan käyttöön loppuvuodesta.

Kirjastopisteen asiakastila on noin 110 neliömetriä. Palveluja on aluksi käytössä rajoitetusti, tilassa voi noutaa varauksia, lainata, palauttaa ja lukea lehtiä. Lainattavissa on pieni kokoelma uutuuksia ja lastenkirjoja. Asiakkaiden käytössä on myös pieni opiskelutila. Kivistön kirjaston sivut Helmet.fi:ssä.

Kivistön asukkaat vastasivat keväällä innolla kirjaston kyselyyn, johon vastaamalla pääsi vaikuttamaan kirjastoon hankittaviin lehtiin, aikuisten kirjoihin sekä lastenalueen kalustukseen. Vastausten perusteella hankittu lastenalueen kalustus täydentyy syksyn aikana. Tilojen sisustusta täydennetään myös opasteiden osalta.

Kivistön kirjaston asiakaskyselyn tulokset.

Nuorisotilan aukioloajat ja palvelut

Nuorisotila sijaitsee kirjaston vieressä olevassa liikehuoneistoissa, kerrostalon kivijalassa. Toiminta nuorisotilalla on tarkoitettu 10 – 17 -vuotiaille. Työntekijöitä nuorisotilalla on kaksi.

Uuden tilan suunnittelussa on pyritty hyödyntämään koko pienen tilan potentiaali. Mahdollisuuksien mukaan tiloja voidaan käyttää puolin ja toisin myös kirjaston kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan, kun toiminta käynnistyy.

”Kivistön nuorisotila on melko pieni, mutta sympaattinen. Tilasta löytyy muun muassa konsolipelejä, subsoccer, kokkausmahdollisuus sekä mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon turvallisessa ympäristössä”, kertoo Aviapolis-Kivistö alueen nuorisotyön esimies Anne Laari.

Nuorisotila on avoinna:

ma ja to klo 14-17 pienet (4 lk – 6 lk), klo 15 – 20.30 isot (7 lk – 17 v.)

pe klo 15-17 pienet (4lk – 6 lk) ja klo 15 – 22 isot (7 lk – 17 v.)

Keskiviikkoisin nuorisotilalla tulee olemaan harrastustoimintaa. Toiminnan sisältö suunnitellaan nuorten kiinnostuksen mukaan, kun toiminta alkaa.

Kuva: Dani Rönnqvist