Maskisuositus avoimissa päiväkodeissa, asukaspuistoissa ja kohtaamispaikoissa

Vantaan varhaiskasvatuspalvelut suosittaa aikuisille vierailijoille oman maskin käyttöä avoimissa päiväkodeissa, asukaspuistoissa ja kohtaamispaikoissa.

Vandas tjänster inom småbarnspedagogik rekommenderar att vuxna besökare använder ansiktsmasker på öppna daghem och i invånarparker.

Vantaa Early Education Services recommend that adult guests use facemasks at the open daycare centers and residential parks.