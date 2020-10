”Järki käteen ja malttia!" - Lasten ja nuorten väkivalta tapetilla somessa ja Vantaalla

Mediaan on noussut viime aikoina useita kouluilla tapahtuneita väkivallantekoja ympäri Suomen. Mediaan nostettuina ja uutisoituina ne ovat nostaneet esiin valitettavan yleisen ilmiön ja ruokkivat itsessään nuorten innostusta jakaa väkivaltaisia postauksia eri sosiaalisen median kanavissa.

– On hyvä, että sellaiset väkivaltatapaukset tulevat ilmi viranomaisille, jotka eivät ole aiemmin olleet tiedossa. Ilmiön ruokkiminen sosiaalisessa mediassa kuitenkin vaikeuttaa tapausten käsittelyä ja mahdollisesti jopa peittää alleen jotain vakavia väkivallantekoja. Siksi lapsia ja nuoria ja heidän vanhempiaan toivotaan kiinnittävän huomiota siihen, miten tapauksia käsitellään sosiaalisessa mediassa, kertoo Vantaan kaupungin poliisikoordinaattori Markus Hammarström. – Nyt järki käteen siellä somessa ja malttia postauksiin, toivoo Hammarström vielä.

Poliisi toivoo malttia someen

Ilmiönä tilanne on erittäin huolestuttava, sillä jo lähtökohtaisesti kaikki kiusaamis- ja väkivaltatilanteet ovat väärin.

– Myös poliisi toivoo kaikilta malttia sosiaalisen median käytössä ja pohtivan myös, miltä tuntuisi, jos itselle tai läheiselle tapahtunutta asiaa puitaisiin tuttujen ja tuntemattomien henkilöiden toimesta sosiaalisessa mediassa, kommentoi rikoskomisario Simo Kauppinen. Poliisi toivoo myös vanhempien keskustelevan lastensa kanssa aiheesta. – Haluan painottaa, että väkivallasta ja akuuteista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista tulee ilmoittaa matalalla kynnyksellä soittamalla hätäkeskukseen 112, muistuttaa Kauppinen.

– Suhtaudumme hyvin vakavasti siihen, että nuoret kuvaavat videoita väkivaltatilanteista. Tällainen väkivallan ihannointi on erittäin vaarallista. Väkivaltaan osallistuminen on aina väärin, ja siitä on vakavia seurauksia kaikille osapuolille, kertoo Hammarström.

– Vantaa haluaa tehdä asiassa jämäkkää viranomaisyhteistyötä. Onneksi myös kaupungin eri palveluissa kouluista nuorisotyöhön on selkeät ja toimivat mallit, milloin asioita käsitellään sisäisesti, ja milloin tarvitaan esimerkiksi poliisi paikalle, summaa Hammarström.

Kouluissa toimivat mallit väkivallan ehkäisyyn

Koulujen tehtävänä on taata turvallinen koulupäivä kaikille, kouluissa suhtaudutaan erittäin vakavasti kaikkiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Emme hyväksy väkivallantekoa tai kiusaamista. Kouluilla on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Se sisältää toimintamallit sekä ennaltaehkäisyyn että puuttumiseen näissä tilanteissa. Kaikissa vakavissa tilanteissa ollaan toimintamallin mukaisesti yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaisiin.

Vantaan kaupungilla myös koulujen psykologit, kuraattorit ja terveydenhoitajat ovat tällä hetkellä erityisen herkällä korvalla seuraamassa tilannetta sekä ovat vahvasti koulujen ja oppilaiden tukena.

– Pyydämme vanhempia ja oppilaita muistamaan, että oppilashuollon työntekijät ovat osaltaan auttamassa näissä tilanteissa, sanovat opiskeluhuollon päällikkö Tuija Harakka ja ennalta ehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen.

Tilanteet ovat vakavimmillaan sellaisia, että niitä ratkotaan monialaisella viranomaisyhteistyöllä.

Nuorisotyössä kiusaamiseen puututaan herkästi

Väkivaltatapaukset tai kiusaaminen ei rajoitu useinkaan pelkästään kouluympäristöön, vaan kiusaamista tapahtuu myös koulupäivien ulkopuolella. Kaupungin 14 nuorisotilaa ovat turvallisia ja kiusaamisvapaita ympäristöjä, jossa kiusaamisen voi ottaa puheeksi tilojen työntekijöiden kanssa. Nuorisotyöntekijät puuttuvat myös kiusaamiseen sosiaalisessa mediassa.

– Nuorisotiloihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai somen kautta. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuortensa tilanteesta. Nuorisotilat ovat paikkoja, joissa nuorten henkinen ja fyysinen turvallisuus on taattu ja niihin saa tulla matalalla kynnyksellä, muistuttaa alueellisen nuorisotyön päällikkö Pekka Mäkelä.

Vantaan nuorisotyöntekijät ovat jo pitkään jalkautuneet kaupungin kaduille kohtaamaan nuoria. Jalkautuva nuorisotyö puuttuu kohtaamiinsa nuorten välisiin uhkatilanteisiin herkästi. Nuorisotyöntekijät ovat tehneet myös pitkään hyvää yhteistyötä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa esimerkiksi kouluvuoteen liittyvien juhlapäivien yhteydessä väkivaltatapausten ehkäisyssä.

– Myös muut kunnat ovat ottaneet mallia Vantaan tavoista työskennellä nuorten parissa jalkautuvan nuorisotyön menetelmin. Se kertoo, että meillä voidaan olla ylpeitä tehdystä työstä, kertoo Mäkelä.