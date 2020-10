Vernissalla Rikotaan rajoja 8.10.

Ihmisten tasavertaisuutta korostava Rikotaan rajoja -musiikkitapahtuma valtaa Kulttuuritehdas Vernissan torstaina 8.10. klo 19 – 22. Lavalla Vilma Alina ja GrandeFinale, levymusiikista vastaa Wili W.

Jo neljäntenä syksynä peräkkäin luvassa on musiikin riemua, lämminhenkisiä kohtaamisia ja ainutlaatuisia kokemuksia. Tulethan terveenä ja oireettomana, suosittelemme myös kasvomaskin käyttöä.

Esiintyjät

Vilma Alina on kotimaisen pop-kentän eturintamaan kohinalla noussut artistilupaus. Tämä äärimmäisen taitava lauluntekijä valloittaa koskettavilla teksteillään ja tulkinnoillaan ja hänen musiikkiaan on striimattu suoratoistopalveluissa kymmeniä miljoonia kertoja. Vilma Alina on ollut Emma-ehdokkaana ja häntä on kuultu omien keikkojen ja levytysten ohessa niin valkokankaalla, TV-sarjoissa kuin YleX:n kesäkumibiiseilläkin. Vilma työstää parhaillaan kolmatta pitkäsoittoaan ja on lisäksi tehnyt biisejä myös muille artisteille. Vernissalla valloittavaa tulkintaa nähdään akustisen duo-keikan muodossa. Vilma Alina Facebookissa.

GrandeFinale on uusi suomenkielistä poprockia soittava yhtye. Soundissa kuullaan vaikutteita useasta eri genrestä ja kappaleissa on vivahteita esimerkiksi edm-musiikista. Haloo Helsinkiin verrattu yhtye kunnioittaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Bändin sanoma on, että kaikki ovat hyviä juuri sellaisina kuin ovat. GrandeFinale Facebookissa.

Wili W vastaa levymusiikista ja valitsee tilaisuuden tunnelman ylläpitoon parhaat biisit läpi illan. Wili W Facebookissa.

Tulethan terveenä

Rikotaan rajoja 2020, Kulttuuritehdas Vernissa, Tikkurilantie 36, torstaina 8.10. klo 19 – 22.

Tapahtuma on ikärajaton, pääsymaksuton, päihteetön ja esteetön. Tulethan tapahtumaan terveenä ja oireettomana, suosittelemme myös kasvomaskin käyttöä. Järjestelyissä huomioidaan koronaepidemiaan liittyvät turvallisuusohjeet ja noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin ja valtion ohjeistuksia.

Vilma Alinan kuva: Sofia Mänttäri