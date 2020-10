Vantaa, Helsinki, Espoo ja Kauniainen muistuttavat vastuullisesta vapaa-ajan toiminnasta korona-aikana

Koronaepidemia on kaikkialla Suomessa kiihtymisvaiheessa. Tästä johtuen uusia kansalaisten toimintaan vaikuttavia ja niitä rajoittavia viranomaismääräyksiä - myös vapaa-ajan toimintaa koskevia - on hyvin suurella varmuudella tulossa. Hyvinvointi on meille kaikille ensiarvoisen tärkeää ja haluamme tehdä kaikkemme, jotta tarjolla on mielekästä toimintaa vapaa-ajalla koronakriisin aikana.

Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupungit muistuttavat, että vapaa-ajan järjestöt ja muut toimijat ovat avainasemassa turvaamassa toiminnan jatkuvuutta tässä tilanteessa. Tämä edellyttää meiltä kaikilta jatkuvaa ja suurinta mahdollista vastuunkantoa tilojen käytössä ja toiminnassa, ja niitä koskevien koronaohjeiden noudattamisessa. Mikäli näytämme aloitteellisuutta ja vastuullisuutta nyt ja teemme tilanteen vaatimia muutoksia heti, on se vahvempi peruste sille, että voimme pitää nuorisopalvelujamme ainakin rajoitetusti auki.

- Pääkaupunkiseudun pahenevan koronatilanteen hoito on vahvasti meidän kaikkien yhteinen asia. Liikunnan, kulttuurin, nuorison ja kirjastojen palvelut ovat todella tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnan kriisinkestävyydelle. Tiedämme, että tilanne haastaa monet järjestöt ja kulttuuritoimijat. Kannustan kuitenkin jokaista alamme toimijaa tekemään nyt oma-aloitteisesti koronan leviämistä estäviä toimenpiteitä ja aktiivista viestintää. Autamme mielellämme kumppaneitamme löytämään tapoja tehdä koronan vastaista työtä, sanoo Vantaan kaupungin kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Seuraavat asiat lisäävät riskejä tartunnan leviämiselle:

tiivis ja pitkäkestoinen oleskelu samassa sisätilassa muiden ihmisten kanssa.

heikko ilmanvaihto

huutaminen, raskas hengitys ja laulu.

Kaupunkien ohjeet terveysturvalliseen toimintaan:

Opasteiden ja ilmoitusten lisäksi myös henkilöstö opastaa ihmisiä toimimaan turvallisesti

Toimintaan ei osallistuta, jos ilmenee lieviäkin oireita. Näin tulisi toimia silloinkin, kun kyseessä on tärkeä esiintyminen tai peli.

Yli 15-vuotiaille suositellaan vahvasti kasvomaskia sisätiloissa aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi urheilutilanteissa maskin käyttäminen on usein mahdotonta, mutta maskia tulisi käyttää esimerkiksi saavuttaessa, vaatteita vaihdettaessa tai odotettaessa omaa vuoroa.

Kaikki osallistujat pesevät kätensä saapuessaan sisätilaan. Tämän lisäksi käsidesiä on tarjolla aina. Molemmista muistutetaan säännöllisesti.

Välineet desinfioidaan aina toiminnan aluksi ja lopuksi.

Turvavälit pidetään kaikissa tilanteissa esim. katsomoissa ja vaihtopenkillä.

Ryhmiä sekoitetaan mahdollisimman vähän.

Yhdessä pystymme minimoimaan koronaviruksen leviämisen nuorison keskuudessa. Kyseessä on yhteinen ponnistus, kannustamme olemaan yhteydessä, autamme ja neuvomme mielellämme.

Vantaan kaupungin sivuilta löytyy lisää ajankohtaista tietoa, miten toimia koronaviruksen kanssa:

