Pähkinärinteessä ravintolassa mahdollisia korona-altistumisia 2.10.-9.10.2020

Vantaan Pähkinärinteessä Ravintola Vagabondassa on aikavälillä 2.10.-9.10.2020 oleillut useita henkilöitä, joilla on todettu uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttama infektio. Kyseisellä aikavälillä ravintolassa asioineet ovat voineet altistua koronavirukselle. Lähikontaktit on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin.

Epidemian hidastamiseksi on tärkeää, että kaikki noudattavat yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja maskin käytöstä.

Jos sinulla ilmenee koronavirukseen viittaavia oireita, jää heti kotiin ja hakeudu testiin. Ajan voit varata kotikunnastasi riippuen joko Koronabotista (esim. vantaalaiset) tai Omaolosta (esim. helsinkiläiset) tai soittamalla terveysasemallesi. Tulosta odottaessasi pysy kotona.

Tietoa koronaviruksesta ja ohjeet tarkemmin THL:n verkkosivuilla: Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus

Vantaan kaupungin karanteeniohjeet