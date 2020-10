Vantaan ötökkäystävällinen piha tai parveke -kilpailun voittajat valittu

Vantaa järjesti kesällä ötökkäystävällinen piha tai parveke -kilpailun, johon sai osallistua lähettämällä sähköpostitse tai julkaisemalla Instagramissa kuvan omasta ötökkäystävällisestä pihastaan tai parvekkeestaan lyhyen sanallisen kuvauksen kera. Kisa järjestettiin osana Vantaalla parhaillaan vietettävää ötököiden teemavuotta.

Kisan voiton vei Outi Tuomivaara, jonka pihalla on runsaasti pölyttäjäystävällisiä kukkia, hyötykasveja ja luonnonkasveja. Pihalta löytyy myös ötökkähotelleja ja lahopuupinoja. Lannoitus pihalla hoidetaan luonnonmukaisesti eikä kasvinsuojeluaineita käytetä.

”Piha on suunniteltu ja rakennettu alusta asti ötökkäystävällisyys ja luonnon monimuotoisuus mielessä”, Tuomivaara kertoo.

Toisena palkittiin Kristiina Varttinen, jonka kerrostalon asuntopihalla on 90-prosenttisesti siemenviljelty lehtokangas, jossa on pieneen pihaan nähden uskomaton lajirunsaus. Kolmantena palkittiin Tarja Kousa, jonka pihalla on upeaa hallittua hoitamattomuutta ja useita erilaisia luonnonkukkia pölyttäjiä houkuttelemassa.

”Kisaan osallistuneilla pihoilla ja parvekkeilla oli monipuolisesti ötökkäystävällisiä ratkaisuja. Monilla kisaan osallistuneilla pihoilla oli ötökkähotelleja ja niin sanottua hallittua hoitamattomuutta, mikä on hyväksi monimuotoisuudelle”, kiittelee Vantaan ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti.

Voittajat palkitaan Kekkilä Oy:n tuotepaketeilla sekä Puutarhan parhaaksi- ja Elämän parhaaksi-kirjoilla. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan 10 kappaletta Mummo ja Susi ötökkätutkijoina -lastenkirjoja. Kaikkiin voittajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

Kilpailulla haluttiin kannustaa vantaalaisia lisäämään luonnon monimuotoisuutta pihoillaan ja parvekkeillaan. Pölyttäjähyönteisten määrä on vähentynyt viime vuosina huolestuttavasti, ja ötökkäystävällinen piha tai parveke tarjoaa hyönteisille ruokaa ja suojaa.

Kilpailuaika oli 1.6.–31.8.2020 ja kilpailuun osallistui noin 60 pihaa ja parveketta. Tuomareina toimivat Vantaan kaupungin viherkattosuunnittelija/kehitysinsinööri Taina Suonio ja ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti, Kekkilän puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio ja Ylen Luontoilta-ohjelman hyönteis- ja perhosasiantuntija Jaakko Kullberg (Sitowise).

Vantaalla vietetään toista vuotta peräkkäin ötököiden teemavuotta. Teemavuoden tavoitteena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät selkärangattomat pikkueläimet, ötökät.

Kuva: Outi Tuomivaara