72 tunnin liikennehaaste käynnistyi – opiskelijat ideoivat raitiotien ympärille rakentuvaa Vantaata

Millainen liikenne- ja kaupunkiympäristö tulisi rakentaa Vantaan suunnittelun raitiotien ympärille? Entä miten raitiotiellä luodaan kaupunkia, joka houkuttelee asettumaan Vantaalle? Näihin haasteisiin 72 tunnin liikennehaasteen osallistujat visioivat ratkaisuja.

Tänään käynnistyneessä 72 tunnin liikennehaasteessa joukko pääkaupunkiseudun opiskelijoita ideoi suunnitellun raitiotien ympärille rakentuvaa Vantaata. Ratkaisuissa tulee huomioida muun muassa liikkumisen, arkielämän sujuvuuden ja elinkeinojen näkökulmat. Haasteen järjestävät Vantaan kaupunki, Väylävirasto ja Ramboll Finland yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, HAMKin ja Laurean kanssa.

- Opiskelijoiden tehtävänä on pohtia, millainen kaupunki rakentuu raitiotien ympärille: miten mahdollistetaan sujuva arki ja toimiva kaupunki, miten ratkaistaan siirtyminen autoliikenteestä ratikkaan, mitä uusia liikkumisvälineitä ja -palveluja on käytössä ja mikä on niiden lisäarvo käyttäjälle, kertoo Vantaan raitiotiehanketta vetävä Elina Suonranta.

Opiskelijoiden tulee miettiä tehtävänantoa myös vetovoimatekijöiden näkökulmasta eli mikä on Vantaan merkitys tulevaisuuden työpaikkakaupunkina, miten maankäyttö muuttuu ratikkareitin varrella, ja mitkä tekijät houkuttavat asettumaan Vantaalle.

- Tehtävänanto antaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa Vantaan tulevaisuuteen. Kilpailun kautta Vantaan kaupunki ja Väylävirasto saavat ideoita alueiden ja liikenteen kehittämiseen ja opiskelijat puolestaan pääsevät tutustumaan oikeaan projektityöskentelyyn poikkeuksellisen kiinnostavalla tavalla, sanoo liikennehaasteen ideoinut Jukka-Pekka Pitkänen Rambollista.



- Toimiva infra vaikuttaa päivittäin meidän kaikkien arkeen. Hyvä suunnittelu edellyttää laajaa yhteistyötä valtion ja kuntien välillä. Liikennehaasteessa opiskelijat pääsevät heti sovittamaan yhteen eri palasia ja vaatimuksia ja rakentamaan niiden pohjalta uusia ideoita, sanoo liikennejärjestelmän ja maankäytön asiantuntija Aimo Huhdanmäki Väylävirastosta.

72 tunnin liikennehaasteen voittaja selviää perjantaina 23.10. Kilpailun sparrausluennot sekä kilpailutöiden esittely ja voittajan julkistaminen pidetään koronarajoitusten vuoksi ensisijaisesti virtuaalisina. Esitykset striimataan Ramboll Finlandin YouTube-kanavaan.

72 tunnin liikennehaaste järjestetään nyt kuudetta kertaa. Kilpailu mahdollistaa opiskelijoille tehokkaan ja käytännönläheisen oppimiskokemuksen sekä loistavan tilaisuuden verkostoitumiselle ja oikeaan projektityöskentelyyn tutustumiselle.

Kilpailusta kerrotaan tarkemmin kilpailun verkkosivuilla osoitteessa http://projektit.ramboll.fi/liikennehaaste2020. Twitterissä ja Instagramissa liikennehaastetta voi seurata kilpailun aikana hashtagilla #72tuntia.

Kilpailun avajaistilaisuuden voi katsoa tallenteena Youtubesta.