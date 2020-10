Tutustu vapaaehtoistoimintaan avoimessa etätilaisuudessa 27.10.

Miten toimia vapaaehtoisena koronan värittämässä arjessa? Vantaan yhteisöpalvelut järjestää Vapaaehtoisena poikkeusoloissa -etätilaisuuden tiistaina 27.10. klo 18.

Etätilaisuus on avoin kaikille, mutta suunnattu erityisesti Vantaalla vapaaehtoisena toimiville tai vapaaehtoistehtäviä etsiville. Tilaisuudessa esitellään mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön poikkeusaikana.

Vantaalla toimii vuosittain satoja vapaaehtoisia, joista jokaisen panos on tärkeä. Koronapandemia on vaikuttanut myös vapaaehtoistoimintaan ja on täytynyt löytää uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Vapaaehtoistehtäviä on nyt mahdollista tehdä sekä etänä että paikan päällä turvallisuus huomioiden. Esittelyssä ovat mm. Menokaveri-toiminta, kirjaston vapaaehtoistehtävät sekä tukiperhetoiminta. Lisäksi etätilaisuudessa jaetaan vinkkejä vapaaehtoisten virkistäytymiseen.

Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina, johon osallistutaan omalta tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Liity tästä linkistä Vapaaehtoisena poikkeusoloissa -etätilaisuuteen.

Tilaisuuteen kannattaa tulla vähän etukäteen ja varmistaa, että tekniikka toimii. Päästämme osallistujia webinaariin klo 17.45. alkaen.

Ohjeet etätilaisuuteen osallistumisesta Teams-sovelluksella.