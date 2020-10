Vettä voi käyttää normaalisti Tuomikujalla

Terveydensuojeluviranomainen on päättänyt purkaa keittokehotuksen. Vesinäytteet ovat puhtaat, joten vettä voi jälleen käyttää normaalisti.

Alue/ osoite: Tuomikuja 1-13, Vantaa

Pyydämme tarkistamaan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta eikä siinä ole voimakasta kloorin hajua. Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, tulee vettä juoksuttaa, kunnes se on kirkasta. Jos noin kymmenen minuutin juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään tai HSY:n vesihuollon vikailmoitusnumeroon 09 1561 3000.

Vaikka hanavesi olisi heti kirkasta, niin kehotamme asukkaita silti juoksuttamaan vettä jokaisesta hanasta ja muusta vesiliitännästä (esim. pesukoneet) 2 minuuttia ennen ensimmäistä käyttöä.

Jos epäilet sairastuneesi vatsaoireisiin juomaveden vuoksi, ota yhteyttä omaan terveysasemaan hoidon tarpeen arviointia varten. Jos oireet ovat lieviä tai ovat jo hävinneet, ilmoita sähköpostitse oman kaupunkisi tartuntataudeista vastaavalle hoitajalle.

Talousveden käyttökatkos hyvitetään asiakkaille vesihuoltolain ja HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Hyvitys yli 12 tunnin kestäneestä keskeytyksestä huomioidaan myöhemmin kiinteistön vesilaskussa, joten erillistä hakemusta ei tarvitse toimittaa HSY:lle.

Jos veden laatupoikkeamasta on aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, tulee korvausta hakea erikseen kirjallisesti. Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen: HSY:n kirjaamo, PL 100, 00066 HSY tai kirjaamo(at)hsy.fi. Asunto-osakeyhtiöissä suosittelemme tekemään hakemuksen kootusti isännöitsijän kautta.

Lisätietoa: www.hsy.fi/vesikatkot