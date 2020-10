Vantaa ja Espoo keräävät palautetta kaupunkien rajalle toteutetusta kylätiestä

Kesäkuussa 2020 noin kilometri Vantaan ja Espoon rajalla sijaitsevaa tavanomaista autotietä muutettiin uudenlaiseksi kylätieksi. Tieosuudesta noin 800 metriä on Vantaan puolella Linnaisissa sijaitsevaa Ainontietä ja noin 200 metriä Espoon puolella Laaksolahdessa sijaitsevaa Jupperintietä.

Kylätie on ollut nyt käytössä noin viisi kuukautta, ja tien toimivuudesta kerätään palautetta kyselyllä, joka on auki 15.11. asti. Kyselyssä voi kertoa mm. kokemuksensa uusien järjestelyiden vaikutuksista liikkumiseen tiellä.

Kylätien keskellä on moottoriajoneuvoliikenteelle varattu kaksisuuntainen kolme metriä leveä kaista. Keskikaistan molemmin puolin on 1,5 metriä leveät pyöräkaistat. Jalankulkijan paikka on pyöräkaistalla, ajoradan vasemmassa reunassa. Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa tiellä ne ohittavat toisensa väistämällä toisiaan osittain pyöräkaistalle, jos kohdalla on vapaata tilaa. Nopeusrajoitus kylätiellä on 30 km/h.

Kylätie on sekä Vantaalla että Espoossa ensimmäinen laatuaan. Aiemmin kyläteitä on Suomessa otettu käyttöön Hattulassa ja Pyhtäällä, mutta alun perin konsepti on peräisin Hollannista.

”Kyselyllä halutaan saada tietoa tien käyttöön liittyvistä kokemuksista. Jos kokemukset ovat olleet hyviä, kylätiemallia saatetaan hyödyntää myös muualla Vantaalla”, kertoo Vantaan liikenneinsinööri Olli Tamminen.

Vastaa kyselyyn osallistuva.vantaa.fi-sivustolla.