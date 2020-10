Vantaan musiikkiopistossa yksi henkilö karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi

Vantaan musiikkiopistossa on todettu 23.10. koronatapaus ja yksi henkilö on asetettu karanteeniin altistumisen vuoksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tartuntatauti- ja hygieniayksikkö on viestinyt karanteeniin asetetulle tilanteesta.

Toiminta jatkuu Vantaan musiikkiopistossa normaalisti: oppitunnit ja muu työ jatkuvat tavalliseen tapaan. Tiloissa ei ole erityistä tartunnanvaaraa.



Kotikaranteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Altistuneiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen.