Vantaa hakee EU:n hätärahoitusta kansallisesti tärkeisiin hankkeisiin

EU:n elpymisrahoitus tulee jatkossa tukemaan jäsenmaiden vihreää kasvua, digitalisaatiota, investointeja ja työllisyyttä. Vantaan ehdotukset Suomen kestävän kasvun ohjelmaan osuvat juuri näihin tavoitteisiin. Ne on laadittu palvelemaan maan etua laajasti.

Kaupunki toteaa, että elpymisrahoitusta tulee kohdentaa kansainvälisen lentoliikenteen palautumiseen ja matkailun vihreään siirtymään.

- Tämä on Suomen suurin työllisyyskysymys. Se on myös avain kansainväliseen kasvuumme ja kilpailukykyymme tulevaisuudessa, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vantaan kaupunki ehdottaa Aviapoliksen alueelle monenlaisia toimia, jotka nivoutuvat elpymisrahoitustavoitteisiin.

- Ehdotukset on valmisteltu yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Parikymmentä organisaatiota on vahvasti sitoutunut ja valmistautunut toteuttamaan niitä. Ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoiset. Vantaan ehdottamien hankkeiden yhteinen vaikutus työllisyyteen on arviolta yli 10 000 työpaikkaa, Viljanen kertoo.

Lisäksi kaupunki ehdottaa rahoituskohteeksi ammatillisen koulutuksen ja jatkuvan koulutuksen superkampusta. Uudenlainen kampus on tarpeen, jotta onnistutaan osaamisen ketterässä räätälöinnissä tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Kampus edistää erityisesti työllisyyttä ja digitalisaatiota.

Kolmantena kohtana esitetään Vantaan ratikan ja seudullisen joukkoliikenteen sekä pyöräilyn kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Ratikka tukee kestävää kehitystä taloudellisesti ja ekologisesti mutta myös sosiaalisesti, sillä se suitsii alueiden eriytymistä. Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on merkittävä.

Matkailussa valtavasti uusia mahdollisuuksia

Aviapoliksen osalta ehdotukseen sisältyy kestäviä muutoksia lentoliikenteen jokaiselle osa-alueelle. Ekologista matkailua ja lähimatkailua kasvatetaan. Vihreään infraan ja sen kunnossapitoon kehitetään uutta liiketoimintaa.

- Toimia esitetään puhtaasta energian tuotannosta ja kulutuksesta energiatehokkuuteen ja kiertotalousratkaisuihin sekä biodiversiteetin vahvistamiseen. Esimerkiksi kaupungin ja Finavian hulevesihankkeet edistävät niin ilmastotavoitteita, veden laatua, biodiversiteettiä kuin digitaalisuutta, Viljanen avaa.

Vantaa ehdottaa suurten kokonaisuuksien rinnalla rahoitettaviksi myös pienempiä ja nopeampia hankkeita. Niitä on mahdollista toteuttaa EU:n erilaisilla epidemiarahoituksilla. Yksi ehdotuksista on koulujen digitaalisen ympäristön digiloikka, Digione.

Koronaepidemialla on ollut erityisen mittavat haittavaikutukset Vantaalla. Luvut ovat kovia. Nousu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa sekä työttömyydessä on iso. Lasku on jyrkkä verotulojen menetyksissä. Lentokenttäalue Aviapoliksessa uhan alla on noin 10 000 työpaikkaa.

Vantaan EU-hanke-esitykset