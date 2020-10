Rekolanmäen koulussa on todettu useita COVID-19-tapauksia

Rekolanmäen koulussa on todettu COVID-19-infektio tähän mennessä yhteensä 15 henkilöllä. Altistuneet henkilöt on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä.



Kahden alkuvaiheessa tietoon tulleen COVID-19-positiivisen henkilön tartunta on todennäköisimmin peräisin muualta kuin koulusta. Muiden tapausten ajatellaan olevan jatkotartuntoja koulussa aiemmin tapahtuneisiin altistuksiin liittyen. Uusimmat COVID-19-infektiot on todettu henkilöillä, jotka ovat jo aiempiin tapauksiin liittyneen tartunnanjäljitystyön perusteella olleet karanteenissa.



Ensimmäinen tähän tartuntaketjuun liittyvä tiedossa oleva koulun tiloissa tapahtunut COVID-19-altistuminen tapahtui 19.10.2020 ja viimeisin 23.10.2020. Altistumisiin liittyvien jatkotartuntojen vuoksi Vantaan tartuntatautiyksikkö on päätynyt seulomaan neljä luokkaa, kaikkia seulontanäytteiden tuloksia ei ole vielä tiedossa.



Karanteeniin on asetettu 159 henkilöä.



Koulun toiminta voi toistaiseksi jatkua normaalisti niiden osalta, joita ei ole määrätty karanteeniin tai eristykseen. Koulun tiloissa ei ole tartuntariskiä.



Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö seuraa koulun tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa tarvittaessa tilanteen etenemisestä.



Tietoa koronaviruksesta Vantaan verkkosivuilla Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä.