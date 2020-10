Kaupunginmuseon näyttely vantaalaisista kulttuuriympäristöistä avautuu 7.11.

Myyrmäenraitti 1980-luvulla. Kuva: Ilppo Pohjola /Vantaan kaupunginmuseo

Mikä on Vantaan identiteetti? Vastausta etsitään kaupunginmuseon uudessa Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttelyssä, joka avautuu lauantaina 7. 11. Näkökulmana on kulttuuriympäristö eli kaikki, mikä ympärillämme on ihmisten tekemää tai muokkaamaa.

Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttelyssä kuoritaan esiin vantaalaisten kulttuuriympäristöjen eri-ikäisiä kerroksia. Ääneen pääsevät myös vantaalaiset, jotka kertovat videolla kokemuksiaan kotikaupungista.

—Ympäristö ei ole teatterin lavaste vaan kiinteä osa ihmisten elämää ja identiteettiä. Kun alueella on viihtyisää asua, sen tuntee kodikseen, kiteyttää näyttelyn käsikirjoittanut Maiju Hautamäki.

Näyttelyn pohjana on käytetty Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hankkeessa kerättyä aineistoa. Vuosina 2018–2020 lähes 3000 vantaalaista kertoi ajatuksiaan kaupungin kulttuuriympäristöistä ja vantaalaisuudesta. Nyt avautuvan näyttelyn lisäksi hankkeen lopputuloksena valmisteltiin Vantaan ensimmäiset kulttuuriympäristölinjaukset, jossa määritellään, miten ja millaista kulttuuriympäristötyötä kaupungissa tehdään tulevaisuudessa.

Vantaan kaupunginmuseon näyttelytilat sijaitsevat Tikkurilan vanhalla rautatieasemalla, joka on ollut seudun tärkeä maamerkki vuodesta 1862 saakka. Museo on esimerkki merkittävästä rakennuksesta, jonka ulkomuoto on säilytetty alkuperäisenä, vaikka käyttötarkoitus on muuttunut.

Kaupunki ilman identiteettiä? Näyttely vantaalaisista kulttuuriympäristöistä

7.11.2020–31.12.2021, Vantaan kaupunginmuseo, Tikkurilan vanha asema, Hertaksentie 1

Avoinna ti–pe klo 11–18, la–su klo 11–16

Näyttelyn digiavajaiset 6.11. klo 15–19 museon Facebook-tapahtumassa.

Näyttelykokonaisuutta täydentävät popup-valokuvanäyttelyt

Kaupunkina Vantaa levittäytyy lentokentän molemmin puolin idäksi ja länneksi, Tikkurilan ja Myyrmäen seuduiksi. Matka naapurikaupunkeihin on lyhempi kuin kotikaupungin toiselle laidalle. Siksi näyttelykokonaisuutta täydentämään on laadittu kaksi popup-valokuvanäyttelyä, jotka ovat esillä Myyrmäkitalossa.

—Ehkä myrtsiläiset innostuvat popup-näyttelyiden myötä kotiseutumatkailusta ja löytävät myös tänne Tikkurilaan. Ja tiksiläiset vastaavasti Myyrmäkeen, toivoo Hautamäki.

Vantaan kadonneet kaunottaret -näyttely kaupungin katukuvasta kadonneista rakennuksista 17.11.–18.12.2020, Myyrmäen Vantaa-info, Myyrmäkitalo, Paalutori 3

This is Vantaa – Vantaa kuin sen muistamme -näyttely vantaalaisten muistoista eri puolilta kaupunkia 27.8.2020–17.1.2021, Artsin lämpiö, Myyrmäkitalo, Paalutori 3