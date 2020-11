Vantaalainen ravintoloitsija Tomi Puikkonen ehdolla vuoden Arjen sankariksi

Martinlaaksolainen ravintoloitsija Tomi Puikkonen on nimitetty yhdeksi viidestä ehdokkaasta Folktingetin Arjen sankari -palkinnon saajaksi. Puikkonen omistaa yhdessä Toni Aallon kanssa ravintola Wanda's Kitchen and Loungen ja Pub Wasken Myyrmäessä.

Folktinget järjestää joka vuosi 6. marraskuuta ruotsalaisuuden päivän pääjuhlan, jonka yhteydessä jaetaan ansiomitaleita. Tämän vuoden palkinnon teemana on "Arjen sankari koronavuonna 2020". Palkinto myönnetään henkilölle, joka on pyytettömästi tehnyt arjessa pieniä tai suuria tekoja kanssaihmisille vuoden aikana.

Juryn muodostavat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, Åbo Akademin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Matias Martelin sekä kokki ja ravintoloitsija Michael Björklund. Folktinget valvoo ja edistää ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja etuja ja on Suomen ruotsinkielisten asukkaiden yhteistyöelin.

Puikkosen ehdokkuutta perustellaan Folktingetin palkintofinaalissa seuraavasti:

"Tomi Puikkonen on ravintoloitsija, jolla on vahva sydämen palo kotiseutuaan kohtaan. Hän tekee yhteistyötä kolmannen sektorin, urheilujärjestöjen ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Tomi on taistellut kuluneena vuonna yrityksensa toiminnan jatkumisen puolesta ja samalla löytänyt myös uusia tapoja auttaa. Hän on esimerkiksi tarjonnut ilmaisen ruoan kotiinkuljetuksen yli 70-vuotiaille. Hän myös jakaa ravintolan ylijäämäruokaa vähävaraisille joka päivä."

Yhteiskuntavastuu tärkeässä roolissa

Puikkonen kertoo, että ehdokkuus tuli täytenä yllätyksenä. Hän kokee sen olevan kunnianosoitus myös Länsi-Vantaalle, länsivantaalaiselle ravintolakulttuurille ja ylipäänsä koronasta voimakkaasti kärsineelle ravintola-alalle.

- Ehdokkuus lämmitti enemmän kuin paljon, itku siinä tuli, kun sain puhelinsoiton asiasta. Olen tästä huomionosoituksesta erittäin kiitollinen. Kaikki kannustus ja tuki tässä hetkessä on todella merkityksellistä, sen verran tiukassa paikassa olemme nyt, Puikkonen kiittää.

Puikkoselle paikallinen laaja-alainen yhteistyö ja yhteiskuntavastuu ovat olleet ravintolatoiminnan alusta saakka tärkeässä roolissa.

- Haluamme osaltamme olla aktiiviseseti rakentamassa parempaa Länsi-Vantaata ja pitämässä huolta sen asukkaista. Kovimpinakaan aikoina heikointa ei jätetä, Puikkonen sanoo.

Koronasta huolimatta ravintoloitsijat ovat jatkaneet myös oman toimintansa kehittämistä. Uusi pubi päätettiin avata keskellä pahinta koronatilannetta keväällä ja nyt syksyllä he ovat investoineet Wanda'sin lounaan uudistamiseen.

- Koko koronakriisin aikana olemme yhdessä yhtiökumppanini Tonin ja henkilökunnan kanssa pyrkineet ylläpitämään positiivista mielialaa ja uskoa tulevaisuuteen. Se on ollut ainoa keino selvitä. Emme ole halunneet antaa pelolle valtaa emmekä keskittyä valittamiseen ja synkistelyyn. Hymyssä suin eteenpäin, Puikkonen vakuuttaa.

Voittaja julkistetaan suorassa lähetyksessä Ylen Fem ja Teema -kanavilla ruotsalaisuuden päivänä 6.11. Ehdokkaita voi äänestää Ylen sivuilla.