Ruokayhteisössä on yhdessä tekemisen meininki

Vantaalaisten tuotteiden, ravintoloiden ja muiden ruoka-alan yritysten näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi käynnistettiin syksyllä 2019 ruoka-alan yhteistyöverkosto. Verkoston ensimmäinen yhteinen tuotos oli kolmen ruokalajin Vantaa-menu, jonka raaka-aineet ja komponentit liittyvät paikallisesti tai tarinnallisesti Vantaaseen.

Vaikka Vantaa-menun toukokuulle suunniteltu julkistus jäi koronan jalkoihin, ruokayhteistyö on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Ruokaketjujen lyhentäminen ja monipuolistuminen ovat uuden ajan haasteita ja mahdollisuuksia, joihin pandemia pakotti meidät tarttumaan.

Vantaan kaupungin luotsaaman ruokayhteisön tavoitteena on luoda urbaanin ruokatuotannon ekosysteemi, missä paikalliset ruoantuottajat ja -jalostajat toimivat yhteistyössä tuottaen kestävällä tuotantotavalla puhdasta lähiruokaa vuoden ympäri. Hyödyntämällä digitalisaatiota, kaupunkiviljelyä ja kiertotaloutta mullistetaan ruoantuotantoa ja kehitetään erilaisia tulevaisuuden ruokainnovaatioita yhdessä. Yhteisön tavoitteena on tukea ja kasvattaa yritysten liiketoimintaa, luoda uusia verkostoja ja sitä kautta parantaa myös alueen elinvoimaa.

Ravintolayrittäjät innolla mukana

Vantaa-menuta tullaan nauttimaan kaikissa Vantaa-menu-yhteisön ravintoloissa. Yhteisössä ovat jo mukana seuraavat ravintolat: Ravintola Koto, Wanda’s Kitchen & Lounge, Ravintola Kuninkaan Lohet, Ravintola Oklahoma ja Ravintola Zilla.

Viittä, erilaisella konseptilla toimivaa ravintolaa Vantaalla pyörittävä Kimmo Bergman innostui mukaan kehittämään Vantaa-menua, koska on ylpeä kotikaupungistaan.

”Ajattelisin, että menu voisi olla ruokalistalla tarjolla vaikka parisen viikkoa Vantaan päivän jälkeen ja sitä voisi myöhemmin päivittää eri sesonkien raaka-aineilla. Haluttaessa menusta voisi tehdä syksyksi version muuttamalla muutaman sesonkiraaka-aineen syksyä vastaaviksi.”

Vanhan viilatehtaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa miljöössä sijaitseva tapahtumaravintola Kuninkaan Lohet tarjoaa lähiruokaa, joten Vantaa-menun kehittelyyn oli luontevaa lähteä mukaan. Vantaalta kotoisin oleva toimitusjohtaja Mika Turunen sanoo, että mukaan lähtö oli itsestäänselvyys.

”Perusreseptiikka oli hienosti laadittu, ja kaikilla oli hyvä yhdessä tekemisen meininki. Tämä oli loistava pilottiprojekti. Jatko kiinnostaa ilman muuta. Tämä on kestävyyslaji, joten pitää vain malttaa opetella yhdessä tekemistä, toinen toisiamme tsempaten.”

Elämyksellisyys kuuluu asioihin, joita ravintoloissa kävijät odottavat kokevansa ja sitä Vantaa-menukin tarjoaa omalta osaltaan.

”Pitää tarjota aitoja elämyksiä, ei mitään päälle liimattua. Elämys syntyy, kun miljöö, palvelu ja ruoka kohtaavat. Vaalimme meidän Kuninkaan Lohien keittiöissä perinteisiä ruoanvalmistustapoja, kuten savustusta ja loimutusta sekä käytämme parhaita kotimaisia raaka-aineita. Jos meidän ravintolassamme on tarjolla vaikka riistaa, niin sen toimittaa meille luottometsästäjämme esimerkiksi Valtimolta. Sienemme taas on kerännyt meille meidän Railimme Lopen metsistä. Haluamme, että luonto näkyy lautasella.”, Turunen kertoo.

Ravintoloitsija Johanna Levoniemi on kehittänyt Rajatorppassa sijaitsevasta Koto-ravintolastaan paikan, joka tarjoaa monipuolisia ateriakokonaisuuksia tuoreista raaka-aineista. Vantaa-menun kehittelyssä syntyperäistä vantaalaista kiinnosti erityisesti se, että mukana olevat ravintolat voisivat versioida menusta itselleen omannäköisen kokonaisuuden. Myös ruokayhteisön tavoite edistää kaupunkiviljelyä kiinnostaa Levoniemeä, samoin hävikkiruoan hyödyntäminen ja kierrätys.

”Katoilla on paljon neliöitä. Miksei niitä hyödynnettäisi vaikka hunajan tai perunan tuotantoon? Voisiko kerrostalojen katoilla ja rivitalojen pihoilla kasvattaa ympärivuotisesti salaattia tai perunoita? Muualla Euroopassahan näihin on jo ratkaisuja. Helsingissä on jo yrttitarhoja, miksei myös Vantaalla? Voisivatko taloyhtiöt saada jotain tukirahaa toteutukseen? Vantaa-menussa on hyödynnetty hävikkileipää ja suklaata, mitä on helppoa työstää uudelleen. Se edistää kestävää kehitystäkin. Sellaisesta tykkään, mutta siinäkin on oltava järki kädessä.”

Arjen sankari -ehdokas kiittelee Vantaan yritysmyönteisyyttä

Myyrmäessä sijaitseva Wanda´s kitchen & Lounge tunnetaan laadukkaana ruokaravintolana, joka satsaa paikallisuuteen, positiivisuuteen ja palveluun. Yhteistyötä tehdään alueen kulttuuri- ja urheiluväen kanssa. Vantaa-menun odotetaan nostavan paikallisuutta esille uudella tavalla.

”Menu edustaa laatua, tuoreutta ja hyviä raaka-aineita. Sitä voisi brändätä vaikka lentomatkustajille.”, sanoo Wanda´s kitchen & Loungen omistaja Tomi Puikkonen.

Itsekin Vantaalta kotoisin oleva Puikkonen oivalsi vasta kehityshankkeen aikana, että vaikkapa Lihatukku Harri Tamminen Oy ja kalatukku Arvo Kokkonen Oy ovat vantaalaisyrityksiä.

”Täällä Vantaalla on kovia brändejä.”, Puikkonen toteaa ja kertoo arvostavansa Vantaan ruokaklusterin tekemää työtä.

”Vantaa on tosi yrittäjämyönteinen kaupunki. Meitä yrittäjiä arvostetaan selvästi. Kun yrittäjänä painaa, se on tärkeää.”

Wanda´s kitchen & Lounge omistaja Tomi Puikkonen on nimitetty yhdeksi viidestä ehdokkaasta Folktingetin Arjen sankari -palkinnon saajaksi. Lue lisää Puikkosen ehdokkuudesta, äänestysaika 6.11. klo 21 saakka osoitteessa yle.fi.

Yhteistyötä yritysten kasvun tueksi

Ruokayhteisön avulla edistetään alan toimijoiden välistä yhteistyötä, yhdistetään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoita yritysten kasvun tueksi sekä tarjotaan entistä parempia tuotteita ja palveluita niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Työssä korostuvat kaupunkiympäristön soveltaminen ruoantuotantoon, hiilineutraalius sekä lentokentän Stop over -matkustajat, sitten kun matkustajien aika taas on.

Yhteistyöverkostossa on mukana korkeakouluja, startupeja ja muita kehitys- ja tutkimusyhteisöjä, joiden avulla mahdollistetaan myös ravintoloiden, tukkureiden ja alkutuottajien toiminnan ja tuotteiden kehittäminen. Urbaanin ruuan yhteisöä on mukana rakentamassa, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Vantaan 6Aika Kasvun Ekosysteemit -hanke.