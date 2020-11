Paraurheilulajeihin tutustutaan kouluissa etänä

Paralympiakomitea on vienyt paraurheilulajeja kouluihin jo kymmenen vuoden ajan. Tänä vuonna epidemiatilanne on synnyttänyt konseptiin uudenlaisia toimintamalleja.

Suomen Paralympiakomitean yhteistyössä Toyotan kanssa toteuttama Para School Day -konsepti vie paraurheilulajeja kouluille oppilaiden ja opettajien tutustuttavaksi. Samalla avarretaan oppilaiden näkemystä erilaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä tarjotaan opettajille työkaluja yhdenvertaisuuden korostamiseen.

Korona-aikana etänä toteutettava Para School Day tutustutti lokakuussa muun muassa Koivukylän koulun oppilaita paraurheilulajeihin. Toimittajat Eveliina Törrönen ja Linda Erjos, Koivukylän koulun 9-luokkaiaiset raportoivat päivästä.

Para School Day Koivukylän koulussa

Lokakuussa Koivukylän koulussa järjestettiin Para School Day. Para School Day on Suomen Paralympiakomitean järjestämä tapahtumakiertue, jossa oppilaat pääsevät tutustumaan eri paralympialajeihin. Päivän alussa on esittely, jossa kerrotaan ohjelmasta ja lajeista, joita oppilaat pääsevät kokeilemaan, sekä haastatellaan paraurheilijoita. Oppilailla on mahdollisuus päästä esittämään kysymyksiä heidän urheilu-urastaan ja elämästään vamman kanssa.

Koronatilanteen vuoksi esittely- ja haastattelutilaisuus järjestettiin videoyhteydellä. Tapahtuma suunnattiin tänä vuonna vain yhdeksäsluokkalaisille ja vammaisopetuksen oppilaille, jotta ryhmät saatiin pidettyä tarpeeksi pieninä.

Aamun esittelytilaisuudessa haastateltavana oli pyörätuolirugbyn ja -pöytätenniksen pelaaja Anna Pasanen. Hän kertoi elämästään vammautumisen jälkeen ja vastaili kysymyksiin hänen urheilu-uraansa liittyen.

Liikuntasalissa oppilaat pääsivät oman luokkansa kanssa kokeilemaan erilaisia paralympialajeja. Tilaisuudessa sai kokeilla pyörätuolilla liikkumista ja pyörätuolikoripalloa. Pareittain oli mahdollista kokeilla, miltä liikkuminen näkörajoitteisena ja avustajan kanssa tuntuu. Näkövammaisille tarkoitettua maalipalloa oli mahdollisuus kokeilla joukkueittain. Tapahtumassa oli mahdollisuus pelata myös Bocciaa. Boccia on petankin kaltainen peli, jossa tavoittena on saada pallo heitettyä mahdollisimman lähelle valkoista maalipalloa.

Para School Day -kiertue lisää tietoisuutta vammaisuudesta ja elämästä erilaisten rajoitteiden kanssa. Tapahtuma laajensi monien ymmärrystä vammautuneiden kohtaamista haasteista, ja siitä millaista tukea he tarvitsevat.

Alkuperäinen esittelyteksti Leevi Juvakka