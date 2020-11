Turvallisempaa ja terveellisempää leikkiä

- Vantaa vähentää lasten haitallista kemikaalialtistusta varhaiskasvatuksessa

Lapset ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille ja siksi niiden välttäminen päiväkodeissa on tärkeää. Vaikka tieto kemikaalien vaikutuksista ihmisten terveyteen lisääntyy koko ajan, haitallisten aineiden kieltäminen lainsäädännöllä on hidasta. Vantaa haluaa rajoittaa myös niiden kemikaalien käyttöä, joiden vahingollisuudesta on näyttöä, mutta joita ei ole vielä kielletty.

Tänään solmitulla Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa -green deal-sopimuksella kaupunki sitoutuu välttämään terveydelle ja ympäristölle haitallisia kemikaaleja sisältäviä tuotteita esimerkiksi lelu-, astia- tai siivouskemikaalihankinnoissa, ja lisäämään ympäristömerkittyjen tuotteiden hankintoja.

- Kaikilla lapsilla on oikeus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä, ja varhaiskasvatuksen järjestäjänä Vantaa tekee kaikkensa tämän turvaamiseksi. Lainsäädännöllä kemikaalien kieltäminen on hidasta ja vaatii perusteellista tutkimusta. Tarvitaankin uudenlaisia toimia, jotta voimme suojella lapsia yhä kemikalisoituvalta ympäristöltä, ja kehitystä häiritseviltä aineilta. On hienoa, että olemme tänään tässä, ja voimme kertoa konkreettisista toimista, mitä olemme tekemässä tämän tärkeän asian edistämiseksi, sanoi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen tänään sopimuksen tiedotustilaisuudessa.

Yhdessä vaikuttavampia

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Kunnat tekevät paljon ilmastotyötä yksin, mutta yhdessä tekemällä markkinoille lähtee voimakkaampi viesti ympäristömerkittyjen tuotteiden puolesta. Toimittajilta edellytetään tiedon hankkimista päiväkotiympäristön tuotteissa käytetyistä kemikaaleista ja yhtä kaupunkia varten sen vaatiminen olisi haasteellista.

- Yhteistyöllä voimme todella muuttaa markkinoita. Yhteistyöllä voimme myös tehostaa toimintaamme: jokaisen hankintayksikön ei tarvitse yksin etsiä ratkaisuja ja käydä keskustelua markkinoiden kanssa. Kustannuksista on tärkeää keskustella heti alusta alkaen. Näemme kuitenkin, että kemikaalikuormituksen vähentäminen mm. sairauksien ja allergioiden ennaltaehkäisemiseksi on paitsi velvollisuutemme, myös taloudellisesti järkevää. Lasten terveyden ja ympäristön suojelu on panostus tulevaisuuteen, Viljanen painotti puheenvuorossaan.

Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa -green dealissä ovat Vantaan lisäksi mukana Tampere ja Helsinki sekä alueellisia hankintayksikköjä, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö.

Ensimmäisessä, syyskuussa allekirjoitetussa green dealissä Vantaan kaupunki sitoutui vähentämään rakennustyömailla syntyviä päästöjä. Lue lisää aiheesta tästä linkistä.

Ympäristöministeriön tiedote aiheesta luettavissa tästä linkistä.