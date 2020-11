Rekolanmäen koulussa ei epäillä laajamittaista COCID-19-leviämistä oppilaasta toiseen

Rekolanmäen koulussa on todettu COVID-19-infektio tähän mennessä yhteensä 23 henkilöllä. Altistuneet henkilöt on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä.

Kahden alkuvaiheessa tietoon tulleen COVID-19-positiivisen henkilön tartunta on todennäköisimmin ollut peräisin muualta kuin koulusta. Jatkotartunnat yhtä tapausta lukuun ottamatta on todettu henkilöillä, jotka olivat jo aiempiin tapauksiin liittyneen tartunnanjäljitystyön perusteella olleet karanteenissa. Koulussa ei epäillä laajamittaista leviämistä oppilaasta toiseen.

Ensimmäinen tähän tartuntaketjuun liittyvä tiedossa oleva koulun tiloissa tapahtunut COVID-19-altistuminen tapahtui 19.10.2020 ja viimeisin 23.10.2020. Vantaan tartuntatautiyksikkö päätyi seulomaan neljä luokkaa. 58 oireettomasta seulotusta löytyi 6 COVID-10-positiivista henkilöä.

Rekolanmäen koulussa ei ole enää muutamaan päivään tullut yhtään koronatartuntaa. Tällä hetkellä karanteenissa on vielä 14 henkilöä 8.11.2020 asti.

Koulun toiminta jatkuu normaalina niiden osalta, joita ei ole määrätty karanteeniin tai eristykseen. Koulun tiloissa ei ole tartuntariskiä.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö seuraa koulun tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa tarvittaessa tilanteen etenemisestä.

Tietoa koronaviruksesta Vantaan verkkosivuilla Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä.