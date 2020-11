Kivistön keskustan Opaalipuistoon pysäköintikielto

Kivistön keskustassa sijaitsevassa Opaalipuistossa ja sen läheisyydessä kielletään pysäköinti keskiviikosta 11.11. alkaen.

Alue sijaitsee Keimolantien, Syväkiventien ja Spinellipolun rajaamalla alueella. Alueella on kyltit, joissa kehotetaan siirtämään ajoneuvot pois viimeistään tiistaina 10.11.

Syynä pysäköintikiellolle on se, että kyseiselle tontille tullaan rakentamaan asuinkerrostaloja, ja alueella ollaan aloittamassa rakentamista valmistelevia maaperän pohjatutkimuksia. Itse rakentaminen on määrä aloittaa syksyllä 2021. Tähän asti tontti on ollut tyhjillään, ja alueen asukkaat ovat käyttäneet sitä pysäköintipaikkana.

Kivistön keskustan alueella on edelleen maksutonta pysäköintiä Lumikvartsinkadulla. Myös Aurinkokiven koulun pihalla ja keskustan kadunvarsilla voi pysäköidä maksutta ilta- ja yöaikaan ja sunnuntaisin.