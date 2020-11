Opetuslautakunnassa Kelokuusen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen

Opetuslautakunnassa 9.11. hyväksyttiin mm. Kelokuusen päiväkodin ja Tikkurilan paviljonkikoulun tarveselvitykset.



Vantaan väestöennusteen 1.1.2020–1.1.2030 mukaan Myyrmäen suuralueen päiväkoti-ikäisten lasten määrä kasvaa 840 lapsella ennustekaudella. Kelokuusen päiväkoti korvaa vanhan Variston päiväkodin ja tuleva päiväkoti vastaa alueen varhaiskasvatusikäisen lapsimäärän kasvuun.

Uusi Kelokuusen päiväkoti on 168-tilapaikkainen, hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on enimmillään 32 henkilöä. Tämä konseptipäiväkoti korvaa Variston päiväkodin ja lisäksi vastaa Myyrmäen alueen lapsimäärän kasvuun. Investointiohjelmassa päiväkodille on varattu 7,8 M€. Tilakeskuksen kustannusennuste on n. 8,0 M€ kustannusluokka 101,7.

Opetuslautakunta päätti esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Kelokuusen päiväkodin 23.10.2020 päivätty tarveselvitys ja sille kustannusennuste n. 8,0 M€ (alv 0 %) (asia 8).

Tikkurilan paviljonkikoulun tarveselvityksen hyväksyminen

Tikkurilan paviljonkikoulu rakentuu Tikkurilaan, Viertolan kaupunginosaan, Tikkurilan urheilupuiston välittömään läheisyyteen.

Jokiniemen koulurakennuksen kuntoarvioita on tehty useissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Tutkimusten pohjalta koulurakennus on päätetty peruskorjata ja laajentaa sekä nykyaikaistaa. Koululle muodostuu väistötilatarve, jota 400 oppilaan Tikkurilan paviljonkikoulu tulee helpottamaan. Jokiniemen väistötilatarpeen loputtua paviljonkia käyttää väistötilana Simonkallion koulu ja sen jälkeen Tikkurilan alueen muut koulut ainakin vuoteen 2031 asti.

Tilakeskus on valmistelemassa tarjouskilpailua ainakin 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että tilat ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2021 kesällä.

Tilakeskuksessa aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin pohjautuvan arvion mukaan tiloista syntyvä vuosittainen vuokrakustannusarvio on yhteensä 1 667 400 €/v.

Opetuslautakunta päätti hyväksyä Tikkurilan paviljonkikoulun 27.10.2020 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma sekä tavoitehinta (asia 10).

Esityslistalla lisäksi:

Latupuiston päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen (asia 9)

Ajankohtaisasioissa lautakunnalle esiteltiin Vantaan päiväkotikonseptia.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

