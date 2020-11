Hei, me suunnitellaan ratikkaa!

Vantaan ratikka kurvaa jatkosuunnitteluvaiheeseen uuden tiiminsä ohjaamana.

Vantaan ratikka liikahti suunnitelluilla kiskoillaan eteenpäin, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi sen jatkosuunnittelun aloittamisen 16.12.2019. Samana vuonna valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta on nyt aloitettu ratikan jatkosuunnittelu, jossa suunnittelua tehdään aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Suunnittelu ei tietenkään luonnistu ilman sille omistautuvia ammattilaisia. Siksi viime keväänä ratikalle koottiin oma tiimi, joka vie suunnittelua eteenpäin. Tiimi koostuu sekä aivan tuoreista että Vantaalle jo tutuista kasvoista.

Vireä viisikko

Tiimin johdossa on aloittanut hankejohtaja Elina Suonranta (kuvassa kesk.) Hän siirtyi tehtäväänsä rakennusliikkeen palveluksesta. Tätä aiemmin Elina on tehnyt pitkän uran Helsingin kaupungilla muun muassa Pasilan kaupunkikehityksen parissa.

Toisena tuoreena kasvona on aloittanut suunnittelupäällikkö Sauli Hakkarainen (toinen oik.). Sauli siirtyi nykyiseen tehtäväänsä Helsingin kaupungilta, mutta on työskennellyt aiemmin myös Espoossa.

Kolmantena uutena tiimiläisenä on aloittanut tiedottaja Joonas Salmijärvi (toinen vas.) Joonas on tuore valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja työskennellyt aiemmin harjoittelijana Vantaan kaupungin viestinnässä.

Uusien vahvistusten lisäksi tiimiin on liittynyt asemakaava-arkkitehti Mari Jaakonaho (ens. oik.). Mari on työskennellyt aiemmin Itä-Vantaan asemakaavoituksessa, joten iso osa ratikan reitistä on hänelle tuttua.

Viidentenä tiimissä jatkaa jo pitkään ratikkaa työstänyt projektipäällikkö Tiina Hulkko (ens. vas.). Hän on työskennellyt vuosia Vantaan liikennesuunnittelussa ja ratikan pariin hän siirtyi syksyllä 2018.

Tämä monialainen tiimi vie ratikan suunnittelua eteenpäin yhdessä muiden kaupungin asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Loppuvuosi 2020 kuluukin heillä ratikan katu- ja puistosuunnittelun sekä asemakaavoituksen valmistelemisessa. Lisäksi aloitetaan kaavarungon työstäminen, joka ohjaa ratikkareitin kaupunkikehitystä pitkällä aikavälillä.

Tule mukaan!

Jo yleissuunnitelmavaiheessa vantaalaiset pääsivät osallistumaan ratikan suunnitteluun. Näin on myös jatkosuunnittelun laita. Marras-joulukuun vaihteessa ratikan kaavarungosta ja asemakaavoituksesta julkaistaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan jatkosuunnittelun etenemisestä sekä siihen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Lisäksi joulukuussa 2020 järjestetään alueittaisia yleisötilaisuuksia, joissa ratikan jatkosuunnittelua sekä siihen liittyvää kaupunkikehitystä esitellään alueittain. Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuudet järjestetään verkossa, joten niihin voi osallistua vaikka omalta kotisohvalta! Tarkemmat tiedot tilaisuuksien ajankohdista ja sisällöistä julkaistaan Osallistuva Vantaa -sivustolla sekä Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Kurkkaa siis osoitteeseen vantaa.fi/ratikka, ja ota seurantaan myös ratikan tuoreet somekanavat Facebookissa ja Instagramissa, niin pysyt raiteilla uusimmista kuulumisista! Jos haluat olla suoraan yhteydessä ratikan suunnittelijoihin, voit tehdä sen sähköpostilla osoitteeseen: ratikka@vantaa.fi.