Työelämä tutuksi peruskoulussa

”Olen saanut selvästi enemmän rohkeutta ja itsevarmuutta, sekä oppinut tekemään asioita itse.” – Sajjad

TEPPO eli työelämäpainotteinen perusopetus tekee työelämän tutuksi jo peruskoulussa.

Vuonna 2015 perheensä kanssa Suomeen tullut Sajjad avaa reppunsa ja kaivaa sieltä pinon työtodistuksia. 16-vuotiaalla lukiolaisella on takanaan jo 10 työjaksoa muun muassa S-market Hakunilasta, Sokos Hotel Vantaalta, Vepsäläiseltä ja Michelin-tähdellä palkitusta ravintola Olosta.

Sajjad on ollut 8. luokasta saakka mukana TEPPO-toiminnassa. Työelämäpainotteisen perusopetuksen opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. TEPPO-oppilaille työssäoppimisjaksoja kertyy lukuvuoden aikana viidestä seitsemään.

– Kun tulin Suomeen en osannut vielä ollenkaan suomen kieltä. Töissä olemisesta on ollut tosi paljon hyötyä esimerkiksi kielen oppimisessa, Sajjad kertoo. Työelämäpainotus toimiikin monelle nuorelle kotoutumisen tukena sekä kielen oppimisen että yhteiskuntaan mukaan pääsemisen näkökulmasta.

Päätös lähteä opiskelemaan lukioon syntyi työssäoppimisjaksojen lomassa. Nyt Sajjad opiskelee Lumon lukiossa.

Sajjad on entinen Lehtikuusen koulun oppilas, ja yksi monista TEPPO-menestystarinoista. Lehtikuusen koulun rehtori Elina Kuosmanen on seurannut teppolaisten taivalta kahden vuoden ajan. – Oppilaat miettivät kovasti, että mikä heistä tulee isona. TEPPO-toiminnan kautta he saavat kokemusta monelta eri alalta, rohkaistuvat ja uskaltavat unelmoida, Kuosmanen toteaa.

Erityisenä vahvuutena työelämäpainotteisessa opetuksessa rehtori nostaa sen, miten monenlaisille oppilaille se sopii.

– Meillä on oppilaita, joiden kouluarki on muuttunut hyvin myönteiseksi toiminnan myötä, ja niitä oppilaita, jotka entisestään onnistuvat.

Oppilaita lähtee sen kautta toiselle asteelle sekä lukioon että ammatillisiin opintoihin.

Lukiolaisetkin kaipaavat työelämäkokemusta

”Lähdin mukaan TEPPO-toimintaan, koska halusin saada työkokemusta.” – Ida

Ida on aina tiennyt haluavansa lukioon.

– Lähdin mukaan TEPPO-toimintaan, koska halusin saada työkokemusta, Ida kertoo. Työkokemusta onkin kertynyt jo monelta eri alalta. Ida on työskennellyt muun muassa Tassumafialla koirien päivähoitajana, Seutulan päiväkodissa lastenhoitajana ja tutustunut YLEn uutis- ja ajankohtaistoimitukseen.

– Lukioon hakevilla ei tuu koulun kautta samanlaista työelämäkokemusta. Nyt sain jo peruskoulusta harjoitusta työelämään ja pääsi tutustumaan erilaisiin ammatteihin, Ida jatkaa.

– Opin toimimaan erilaisten ihmisten kaa ja sain rohkeutta mennä uusiin tilanteisiin. Oli huomattavasti helpompi lähteä hakemaan kesätöitä, kun oli ollut TEPPO-jaksoilla ja saanut tunneilla kokemusta työhakemusten tekemisestä, Ida kertoo. Viime kesänä Suomen somalialaisten liitolla kesätöissä ollut Ida suunnitteli muun muassa vapaa-ajan toimintaa ja kehitti liiton sosiaalista mediaa. Sajjad on ollut puolestaan jo kahtena kesänä kesätöissä.

Varian tutustumisjaksolta opiskelemaan autoalaa

”Heti sen jälkeen huomasin, että koulussa alko mennä vähän paremmin ja tuli sitä motivaatiota käydä koulussa.” – Veeti

Veetin yläkouluaikaa värittivät myöhästelyt, keskittymisvaikeudet, poissaolot ja huono käytös. Motivaatiota koulunkäyntiin oli vaikea löytää ennen kuin Veetin lapsesta saakka tuntenut erityisopettaja tutustutti hänet TEPPO-toimintaan.

TEPPO-opon kanssa sovittiin yhteiset pelisäännöt.

– Kasiluokan lokakuussa sovittiin, että ilmoitan kun tuun kouluun ja lähden koulusta. Sitten tulikin se eka TEPPO-jakso, Veeti kertoo.

– Heti sen jälkeen huomasin, että koulussa alko mennä vähän paremmin ja tuli sitä motivaatiota käydä koulussa.

– Mä olen enemmän sellainen, että mä opin tekemällä itse, että pystyy käyttämään käsiä. Sellainen kuunteleminen ja muistiinpanojen tekeminen ei oo ihan mun juttu, Veeti kertoo. Kiinnostus autoja ja autoalaa kohtaan olikin suuri jo yläkouluaikana. Veeti pääsi työssäolojaksoillaan muun muassa työskentelemään pidemmän jakson autokorjaamolla Starcar System Oyllä ja tutustumaan Varian autoalaan.

– Varian tutustumisjakso meni tosi hyvin ja opettajat kehuskeli, että tällaisia opiskelijoita me tarvitaan tänne ensi vuonna. Nyt Veeti opiskelee Variassa ensimmäistä vuotta autoalaa.

– Opinnot on mennyt ihan jees, ja Varialla on tosi rauhallista ja mielenkiintoista.

Välineitä omien vahvuuksien tunnistamiseen

– Se eka maanantai ekassa työpaikassa jännitti kyllä vähän, mutta kun pääsi siihen arkeen mukaan ja tajusi, että kyllä se sujuu, niin itsevarmuus kasvoi joka päivä.

Tärkeitä käteen jääneitä taitoja työjaksoilta olivat töihin ajoissa tuleminen ja aikataulujen noudattaminen sekä yhteistyön tekeminen.

– Eikä auota päätä muille niin ku mä tein koulussa, Veeti täydentää.

– Rehtorin näkökulmasta yksi keskeinen, ihana asia TEPPO-toiminnassa on se, että se selvästi tuo esiin myös sellaisia vahvuuksia, jotka eivät välttämättä kouluarjessa tule näkyväksi. Jaksojen jälkeen käydään keskustelua siitä, mikä siellä työssäoppimisjaksolla tuntui omalta ja mitä taitoja alalla tarvitaan, Lehtikuusen Elina Kuosmanen kertoo.

– Mielestäni TEPPO-toiminta suuntaa katseita tulevaisuuteen. Ei katsota nuoren kasvua ja oppimista ainoastaan oppiaineen näkökulmasta, vaan myös sen tulevan opintopolun ja työelämän kautta.

Mikä ihmeen TEPPO?

TEPPO eli työelämäpainotteinen perusopetus

vantaalainen innovaatio

suunnattu peruskoulun 8.-9 luokkalaisille

5–7 viikkoa työssäoppimisjaksoja lukuvuoden aikana

työjaksojen ulkopuolella oppilaat opiskelevat oman luokkansa mukana lukujärjestyksen mukaisesti

7.-8. luokkalaisten huoltajat voivat hakea toimintaan keväisin

TEPPO-opinto-ohjaajat ohjaavat nuoria TEPPO-opinnoissa tehden tiivistä yhteistyötä muiden koulun toimijoiden kanssa

Voit seurata Vantaan teppoja Instagramissa @vantaanteppo!