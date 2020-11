Monikulttuurista itsenäisyyspäiväjuhlaa vietetään Martinuksessa 6.12. – seuraa suorana Vantaa-kanavalta

Kaikille avoin itsenäisyyspäivän juhla tarjoaa jälleen laadukasta ohjelmaa musiikista tanssiin Kulttuuritalo Martinuksessa 6.12. klo 13-14.30. Juhlaa voi seurata suorana lähetyksenä Vantaa-kanavalta.

Itsenäisyyspäivän juhlapuheen pitää kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman. Tilaisuudessa esiintyvät mm. madagaskarilainen tanssija Njaro Rasalo, Voice of Finlandin finalisti Etni Khan, Romanien musiikkikerhon kuoro, tanssija-koreografi Minna Tervamäki, ballerina Anni Koskimies, Banda Caribe -ryhmä (kuvassa) sekä tanssijat Soila la Canela ja Lazaro Torres. Juhlassa jaetaan myös vuoden 2020 Kulttuurisepän palkinto. Tilaisuuden päätteeksi nautitaan kakkukahvit ja pientä suolaista. Juhlan juontaa toimittaja Renaz Ebrahimi.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta rajoitetun osallistujamäärän vuoksi juhlaan on ennakkoilmoittautuminen 26.-30.11. klo 12 mennessä. Ilmoittautuminen lähetetään osoitteeseen arja.keranen@vantaa.fi. Mahdolliset peruutukset lähetetään samaan osoitteeseen, jotta vapautuvat paikat voidaan jakaa edelleen.

Tapahtuman järjestävät Vantaan kulttuuri- ja asukaspalvelut sekä Hakunilan kansainvälinen yhdistys. Järjestelyissä huomioidaan koronaepidemiaan liittyvät turvallisuusohjeet ja noudatetaan voimassa olevia kaupungin ja valtion ohjeistuksia.

Monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla

Su 6.12.2020 klo 13.00-14.30

Kulttuuritalo Martinus, Martinlaaksontie 36

Juhlapuhe: Antti Lindtman

Esiintyjät: Njaro Rasalo, Etni Khan, Romanien musiikkikerhon kuoro, Minna Tervamäki, Anni Koskimies, Soila la Canela ja Lazaro Torres sekä Banda Caribe -ryhmä.

Juontaja: Renaz Ebrahimi

Kulttuuriseppä 2020 -palkinto

Kakkukahvit

Suora lähetys Vantaa-kanavalta.

Esiintyjistä

Njara Rasolo asuu Helsingissä, mutta on kotoisin Madagaskarilta. Hän on omistanut koko elämänsä tanssille ja on kiertänyt tanssiryhmänsä kanssa ympäri Eurooppaa. Tällä hetkellä Njara opettaa tanssia ja tuottaa tapahtumia sekä Suomessa että Madagaskarilla.

Etni Khan on vahvaääninen ja sielukas artisti, jonka musiikissa yhdistyy soulin ja r'n'b:n pehmeät saundit ja iskevä rytmiikka.

Minna Tervamäki oli pitkään Suomen Kansallisbaletin tähtitanssija. Eläköidyttyään Kansallisbaletista Tervamäen ura koreografina on painottunut yhä enenevässä määrin poikkitaiteelliseen yhteistyöhön mm. kuva- video- ja viulutaiteilijoiden kanssa.

Anni Jokimies on suomalainen tanssija ja baletinopettaja. Jokimies on tanssinut kuororooleja sekä sooloja lukuisilta maineikkailta koreografeilta.

Romanien musiikkikerhon ryhmä esiintyy yleensä parinkymmenen hengen kuorona, mutta viime aikoina pienempinä ryhminä pandemiatilanteen vuoksi. Ryhmä esittää suomalaista, romani- ja gospelmusiikkia. Joni Enroth toimii kuoron johtajana ja Jean Benjamin Roth toimii musiikillisena johtajana.

Banda Caribe soittaa Kuuban ja Karibian saarten iloisia rytmejä, kuten merenguea, salsaa, cha cha chaata ja bachataa.

Lazaro Miguel Torres Brioso on kuubalainen tanssinopettaja, tanssija ja koreografi, joka on ennen Suomeen muuttoaan tanssinut Havannan kuuluisassa Tropicana showssa ensitanssijana.

Soila La Canela on ammattitanssija ja tanssinopettaja, joka on opiskellut tanssia New Yorkissa, Havannassa ja Länsi-Afrikassa. Hän on esiintynyt ja opettanut Suomessa sekä kansainvälisillä festivaaleilla yli 20 vuoden ajan ja voittanut pohjoismaiden salsamestaruuden ja lukuisia muita tanssikilpailuja.

Kuva: Teemu Mattsson