PK-seutu varautunut epidemiatilanteen mahdolliseen kiihtymiseen

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi tiedotustilaisuudessa 13. marraskuuta epidemiatilanteesta ja -ennusteesta sekä yhteistyöstä ja varautumisesta epidemian hillitsemiseksi. Lisäksi annettiin suositus yli 10 hengen yksityistilaisuuksien välttämisestä toistaiseksi. Aiemmin voimassa ollut suositus koski yli 20 hengen tilaisuuksia.

Tilaisuudessa kerrattiin alueella tällä hetkellä voimassa olevia keskeisimpiä rajoituksia ja suosituksia.

Koronakoordinaatioryhmä linjasi viime viikon kokouksessaan, että peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä työssä. Suositus julkistettiin 9. marraskuuta ja se koskee opettajia ja muuta koulun henkilöstöä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Tänään julkistettiin lisäksi uusi yksityistilaisuuksia koskeva suositus, joka laski henkilömäärärajaa 20:stä kymmeneen. Ryhmän valmistelussa on myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskeva maskisuositus.

Koronaepidemiatilanne on ollut pääkaupunkiseudulla viime viikkoina suhteellisen tasainen. Viime aikoina on kuitenkin voimassa olevista toimenpiteistä huolimatta ollut näkyvissä merkkejä epidemiatilanteen kiihtymisestä. Tämän vuoksi alueen koronakoordinaatioryhmä on valmistellut uusia suosituksia ja toimenpiteitä, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön heti, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. Uusia toimenpiteitä saatetaan siis toteuttaa jo nykyisessä epidemian kiihtymisvaiheessa, ennen mahdollista leviämisvaihetta.

Toimenpiteet purevat muun muassa joukkoliikenteessä, harrastuspaikoilla, kulttuuripalveluissa ja kouluissa

Alueen joukkoliikenteessä maskien käyttö on yleistynyt merkittävästi. HSL:n seurannan mukaan käyttöaktiivisuus riippuu vuorokaudenajasta, ja ruuhka-aikoina maskeja käytetään enemmän. Viime viikolla keskimäärin 54 prosenttia havainnoiduista asiakkaista käytti maskia.

THL:n sekä VR:n ja HSL:n seurannan mukaan liikennevälineisiin kohdistuneiden varmistettujen tartuntatapausten määrä on edelleen nolla. Hyvän tilanteen säilyttämiseksi kasvomaskien käyttämiselle joukkoliikenteessä on edelleen voimassa erittäin vahva suositus.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat alueellisen koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. Vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista on Helsingin kaupungilla.

Lisätietoja

Vantaa - Koronatietoa kootusti

THL - Ajankohtaista koronasta