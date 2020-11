Nuoruutta ei voi elää etänä, ja siksi Maskigäng-kampanja kannustaa nuoria kasvomaskin käyttöön TikTokissa

Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit sekä HUS, HSL, TYKS ja Omnia käynnistävät nuorille suunnatun kampanjan, jolla pyritään kannustamaan kasvomaskin käyttöön tilanteissa, joissa turvavälejä on mahdoton pitää.

Koronavirus leviää edelleen ympäri Suomea, ja THL on antanut koko maahan suosituksen maskin käyttöön tilanteissa, joissa turvavälejä on vaikea pitää. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä HUS, HSL, TYKS ja Omnia ovat huomanneet, että etenkin 15–19-vuotiaiden keskuudessa maskien käyttö on ollut vähäisempää kuin on toivottu, ja koronavirus leviää nopeasti myös tässä ryhmässä. Siksi tahot päättivät yhdistää voimansa ja lanseerata nuorille suunnatun kampanjan, jolla kannustetaan maskien käyttöön epidemian aikana.

Nuoruutta ei voi elää etänä

Kampanjan tarkoituksena on osoittaa ymmärrystä ja empatiaa nuorille, jotka elävät nuoruutta kaikkine käänteineen ja tärkeine tapahtumineen näinä poikkeuksellisina aikoina. Kampanjan viesti on, että nuoruutta ei voi elää etänä, joten maskien käyttö on tärkeää. Kampanjatunniste on #maskigäng, jonka tarkoituksena on nostaa nuoret kaveriporukoineen kampanjan ytimeen.

"Saarnaaminen tai rajoituksista paasaaminen on todettu huonoksi keinoksi tavoittaa nuoret tai muuttaa heidän käyttäytymistään. Siksi kampanja lähteekin liikkeelle nuoruuden elämisen mahdollistamisesta, ei kieltämisestä. Olemme ehdottoman samaa mieltä siitä, että nuoruutta ei voi elää etänä, mutta sitä voi elää vastuullisesti ottamalla huomioon oma ja muiden turvallisuus", Espoon kaupungin sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho kertoo.

Kampanjan lähtökohtana on, että nuoria puhutellaan heitä ymmärtäen, heille sopivalla tavalla muiden nuorten kautta kanavissa, joissa he viettävät aikaa. 15–19-vuotiaille suunnattu kampanja toteutetaan pääosin TikTokissa, jossa alleviivataan ääniraidan ja videokonseptin avulla maskien käytön tärkeyttä. Ääniraita ja sen pohjalta tehdyt videot lanseerataan TikTok-vaikuttajien avulla, ja kampanjasisällöt pyörivät myös muissa sosiaalisen median kanavissa.

"Kampanjassa pääosassa ovat humoristiset TikTok-videot, joiden ääniraidalla kehotetaan käyttämään maskeja. Halusimme rohkeasti rikkoa perinteisiä mielikuvia viranomaisviestinnästä ja puhua nuorille heidän kielellään. Siksi mukana olevat vaikuttajat ovatkin saaneet melko vapaat kädet videoiden tekemiseen", Rinta-aho jatkaa.

Kampanja kannustaa nuoria osallistumaan

Maskigäng-kampanjan tavoitteena on lisätä nuorten maskin käyttöä. Sitä tukee kampanjan pyrkimys osallistaa nuoria mukaan sisällöntuotantoon. Tavoitteena on, että nuoret innostuvat tekemään omia versioitaan vaikuttajien #maskigäng-videoista, joissa tärkeänä elementtinä on maskien käyttö – koko kaveriporukalla.

"Kun saamme kaveriporukat innostumaan kampanjaan osallistumisesta, saamme toivottavasti innostettua heidät käyttämään maskia muutoinkin. Tavoitteena on muuttaa ajatuksia maskin käytöstä siihen suuntaan, että sen käyttöä pidetään ihailtavana ja siistinä juttuna", Rinta-aho sanoo.

"Kaverit ovat huipputärkeitä, ja haluankin rohkaista nuoria viettämään aikaa toistensa kanssa vastuullisesti. Nyt on tosi tärkeää pitää huolta itsestämme ja toisistamme, käytetään siis maskeja ja pestään käsiä, niin voimme minimoida pandemian leviämistä", kampanjassa mukana oleva TikTok-vaikuttaja Emilia Hakkarainen sanoo.

Maskigäng-kampanjan mainontaa nähdään pääkaupunkiseudulla HSL:n kulkuneuvojen screeneillä sekä sosiaalisen median kanavissa 16.11. alkaen. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä HUS, HSL, Omnia ja TYKS toteuttavat kampanjan yhteistyössä muutostoimisto Ellun Kanojen sekä TikTok-toimisto Sakean kanssa.

Lisätietoja kampanjasta: hus.fi/maskigang