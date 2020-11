Vantaa hakee mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin

Vantaan kaupunginhallitus päätti 16.11., että Vantaa hakee mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutukseen.

Lapsiystävällinen kunta -malli on Suomen Unicefin kunnille tarjoama kokonaisuus, joka auttaa kuntia tekemään lasten kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja palveluissa sekä lasten arjessa. Mukaan valittavilta kunnilta edellytetään laaja-alaista sitoutumista pitkäjänteiseen työhön, jonka tueksi Unicef tarjoaa materiaalia, koulutusta, sparrausta sekä valtakunnallisen verkoston tuen.

Kaupunki sitoutunut pitkäjänteiseen kehitystyöhön

– Vantaan kaupunginhallitus on 16.11.2020 kokouksessa päättänyt hakea Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutukseen mukaan. Kaupunki haluaa vahvistaa vantaalaisten lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista, erityisesti heidän osallistumistaan oman arjen, elinympäristön ja palvelujen kehittämiseen sekä kunnan päätöksentekoon, summaa Vantaan tahtotilaa lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori Tia Ristimäki.

Vantaan kaupungilla on vahva tahtotila sitoutua systemaattiseen ja pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on lapsen oikeuksien toteutuminen jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaista, sektorirajat ylittävää lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria yhteistyössä lasten, nuorten ja vanhempien sekä järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Kahden vuoden kehitystyö ennen tunnustuksen saamista

– Mikäli Vantaan hakemus hyväksytään, noin kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka on voimassa kaksi vuotta, kertoo Ristimäki. Tunnustuksen saamisen jälkeen kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä, jonka toteutuessa tunnustus voidaan myöntää uudelleen.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Malli on tutkitusti vaikuttava väline kunnille lapsen oikeuksien edistämiseen. Suomen Lapsiystävällinen kunta -mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Tämän vuoden haku päättyy 30.11.2020, ja kunnille ilmoitetaan valinnasta viimeistään tammikuussa 2021.