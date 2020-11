Backaksen kartanoalueen elämyspuistosuunnitelmia esitellään verkkotilaisuudessa 26.11.

Backaksen kartanon alueelle suunnitellaan tapahtuma- ja elämyspuistoa, uutta asumista ja päivittäistavarakauppaa. Alueen suunnitelmia esitellään verkossa järjestettävässä, kaikille avoimessa, Teams Live -tilaisuudessa torstaina 26.11. klo 17.30 alkaen.



Vantaan kaupunki valmistelee kaavamuutosta alueen maanomistajan HOK-Elannon ja muun muassa Naantalin muumimaailman taustalla vaikuttavan Livson Group Oy:n kanssa. Toimijat kertovat suunnitelmistaan tilaisuudessa.



Kaavamuutosalue on laaja. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu paitsi Backaksen kartanon suojeltua ympäristöä, myös asemakaavoittamatonta peltoa kartanokukkulan ympäristöstä. Se myös sivuaa nykyistä Kartanonkosken asuinaluetta.



Idyllinen kartanomiljöö ja kartanomäki tulevat säilymään nykyisellään. Ne on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Uudisrakentaminen sovitetaan kansalliseen kulttuurimaisemaan ja kartanoympäristöön sopivaksi ja tarkoituksena on myös kunnostaa kartanoalueen rakennuksia. Uutta asumista suunnitellaan sijoitettavaksi Ylästöntien varteen.



Elämyspuiston suunnitellaan olevan avoinna vuoden ympäri. Kohde toisi lisänsä pääkaupunkiseudun matkailutarjontaan. Alue kuitenkin säilyisi avoimena virkistysalueena kaikille käyttäjille. Elämyspuiston maksullisten sisä- ja ulkoaktiviteettien rinnalla aluetta kunnostetaan kokonaisuudessaan puistomaiseksi viheralueeksi, jolloin kartanoa ympäröivät ulkoalueet tulevat palvelemaan nykyistä laajemmin myös ulkoilukäytössä.



Asemakaavamuutos on tulossa nähtäville alkusyksystä ensi vuonna.

Tilaisuus toteutetaan Teams Live -tapahtumana 26.11.2020 klo 17.30-19.30

Illan aikana hankkeen visiota ja tavoitteita esittelevät HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen sekä Livson Groupin toimitusjohtaja Tim Livson. Kaavoituksen etenemisestä ja liikennesuunnittelussa huomioitavista seikoista kertovat Vantaan kaupungin asiantuntijat. Lisäksi kuullaan Vantaan Kaupunginmuseon puheenvuoro.

Osallistuaksesi tilaisuuteen sinun ei tarvitse ladata tietokoneellesi uusia sovelluksia, vaan tilaisuuteen osallistutaan verkkoselaimen välityksellä. Tarvitset vain toimivan verkkoyhteyden sekä Teams Live -lähetystä tukevan verkkoselaimen Google Chrome, Mozilla Firefox tai Microsoft Edge.



Lisätietoja tilaisuudesta, tarkemmat ohjeet verkkotilaisuuteen osallistumisesta sekä osallistumislinkin löydät osoitteesta https://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/osallistuminen.

Voit lähettää tilaisuuteen kysymyksiä myös jo etukäteen ma 23.11. mennessä. Pääset lähettämään kysymyksesi Osallistuva vantaa -verkkopalvelussa.

