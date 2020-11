Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

– koronakoordinaatioryhmä linjasi uusista rajoituksista ja suosituksista

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 19.11.2020, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen, vaikka kaikki vaiheen kriteerit alueella eivät täyty. Ryhmä linjasi uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Etupainotteisilla linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen uhkaan. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan tarvittaessa.

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemiatilanne on viime päivinä kehittynyt huolestuttavasti. Myös tilanne muualla Euroopassa antaa aihetta erityiseen tarkkaavaisuuteen. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on ennakkovalmistellut uusia suosituksia ja toimenpiteitä, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Valmistelu on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen.

Tartuntoja ilmenee tällä hetkellä erityisesti kodeissa ja lähipiirin sosiaalisissa kontakteissa, yksityisissä juhlissa ja tilaisuuksissa, työpaikoilla sekä harrastuksissa. Kouluissa ja päiväkodeissa on enemmän altistustilanteita, mutta vähemmän varsinaisia jatkotartuntoja. Koska vain noin puolet tartuntojen lähteistä voidaan tällä hetkellä jäljittää, on tarpeen rajoittaa sosiaalisia kontakteja laajemmin täsmätoimien lisäksi.

Aikuisten harrastustoiminta

Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä samana ajanjaksona. Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä.

Kaupungit lähettävät seuroille asiasta tarkemmat ohjeet ja peruuttavat aikuisten harrastustoiminnan joukkue- ja kontaktilajien vuorot ko. ajalta.

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan tasoista kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Rajoitus ei koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaupungit, THL ja HUS linjasivat, että sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulisi rajoittaa 20 henkeen pääkaupunkiseudulla 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Koronakoordinaatioryhmä kehottaa edelleen 13.11.2020 linjauksensa mukaisesti noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan. Suositus koskee myös syksyn ylioppilasjuhlia, perhe- ja sukutilaisuuksia ja joulun ajan juhlia.

Julkiset tilat

Julkisten tilojen osalta aiemmin tehtyjen rajoitusten lisäksi uimahallien kävijämäärää rajoitetaan puoleen ja pukukaapeista puolet suljetaan. Lisäksi kirjastoissa vähennetään opintosalien paikkoja 23.11.2020 alkaen toistaiseksi.

Toisen asteen opetus

Toisen asteen etäopetuksen vuorottelua lisätään toistaiseksi.

Kasvomaskien käyttö

Koordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikille läsnätyössä oleville kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Suositus koskee niin yksityisen kuin julkisen sektorin työpaikkoja.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suositellaan kasvomaskin käyttöä sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Maskin käyttöä suositellaan erityisesti työssään eri paikoissa kiertäville henkilöille kuten sijaisille, päiväkotiapulaisille, päiväkodin johtajille, työharjoittelijoille ja työssäoppijoille.

Kasvomaskien käyttösuositus annettiin myös yläkouluun. Yläkoululaisille kaupungit tarjoavat maskit, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.

Suositukset tulevat voimaan 23.11.2020. Pääkaupunkiseudun kunnat hankkivat kasvomaskit työntekijöilleen ja niitä ryhdytään toimittamaan työpisteisiin mahdollisimman pian. Myös omaa kasvomaskia voi käyttää. Kasvomaskisuosituksia ei tarvitse noudattaa, jos sille on terveydellinen este.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.