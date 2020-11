Tekojäät tilapäisesti suljettu

Kaupungin ulkotekojäät Martinlaaksossa, Korsossa, Kartanonkoskella ja Hiekkaharjussa on suljettu tilapäisesti jään kunnostustöiden vuoksi.

Torstaille sattunut lämmin ja sateinen keli kulutti maanantaina avattujen kenttien jään puhki. Jäät pyritään saamaan jälleen auki niin pian kuin mahdollista.

"Meillä on nyt tuplamäärä ihmisiä töissä, jotta jäät olisivat taas pian kunnossa. Jään alta on paikoitellen tullut tukiraudat esiin. Niiden päälle on saatava pari senttiä jäätä, jotta luistelu olisi turvallista. Vaikka jää on osittain kunnossa, emme silti voi ottaa turvallisuusriskejä", kertoo Vantaan kaupungin liikuntapaikkamestari Jukka Joronen.

Tekojäiden tilannetta päivitetään ajantasaisesti osoitteeseen https://ulkoliikunta.fi/?sport=iceskate. Seuraa tekojääuutisointia myös kaupungin somekanavilta.