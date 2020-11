Viikolla 48 vietetään Väkivallaton Vantaa -teemaviikkoa

Vantaalla vietetään väkivallan vastaista teemaviikkoa 23.11.-27.11.2020. Väkivallan ehkäisy näkyy kaupungilla ja sosiaalisessa mediassa julistekampanjan muodossa. ”Älä kanna turhaa taakkaa. Puhu väkivallasta” - viestillä halutaan korostaa, että väkivalta on aihe, josta pitää kysyä ja josta kannattaa kertoa.

Parisuhteessa olleista naisista maassamme lähes kolmannes on kokenut nykyisen tai entisen kumppanin tekemää väkivaltaa. Kouluterveyskyselyt kertovat, että myös lapset ja nuoret kohtaavat monenlaista väkivaltaa arjessaan ja ihmissuhteissaan. Väkivalta on monenlaisten ongelmien alkujuuri, minkä vuoksi sen tunnistaminen on tärkeää.

- Näin korona-aikana työttömyys on lisääntynyt ja perheissä ollaan enemmän kotona. Tämä saattaa lisätä sosiaalisia vaikeuksia ja riitoja. Se on inhimillistä, mutta tästä huolimatta emme voi sallia lähisuhdeväkivaltaa. Apua on saatavilla sosiaalipalveluista ja myös kolmannella sektorilla on toimijoita, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö korostaa.

Väkivallaton Vantaa -kampanjalla on oma Youtube-kanava, josta löytyy kolme tarinaa lähisuhdeväkivallan kohtaamisesta. Yksi niistä on väkivaltaa kokeneen, toinen väkivaltaisesti käyttäytyneen ja kolmas työntekijän kertomus. Youtube-kanavalla julkaistaan myös lasten ja nuorten vanhemmille suunnattu koulutusvideo väkivallan ehkäisyyn ja väkivallan puheeksiottoon liittyvistä kysymyksistä.

Vantaalla halutaan panostaa väkivallan varhaiseen tunnistamiseen tarjoamalla työntekijöille lähisuhdeväkivallan puheeksiottokoulutusta. Koulutusta pilotoidaan osana Väkivallaton Vantaa kehittämishanketta vuoden 2021 aikana. Väkivallaton Vantaa - kehittämishankkeessa rakennetaan monialaista ja moniammatillista avainhenkilöverkostoimintaa ja kehitetään sujuvaa palvelupolkua väkivaltatilanteisiin. Vantaalla toimii myös moniammatillinen Marak-riskinarviointi työryhmä, joka pyrkii tavoittamaan vantaalaiset vakavan parisuhdeväkivallan uhrit ja parantamaan heidän turvallisuuttaan.

Apua tarjoavat:

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 8392 4005

Vantaan Turvakodin kriisipuhelin p. 040 4555 543

Valtakunnallinen Nollalinja (24/7) p. 080 005 005

SPR:n Nuorten turvatalo p. 09 871 4043

Lisätietoja:

Lotta Hällström

Erityisasiantuntija, Lähisuhdeväkivaltatyö/Vantaan kaupunki

Väkivallaton Vantaa – hankkeen (2020-2022) koordinaattori

p. +358 43 827 2413

lotta.hallstrom@vantaa.fi

Lisätietoja Väkivallaton Vantaa -kehittämishankkeesta