TET suoritetaan tänä lukuvuonna lähi- tai etäjaksoilla

TET- eli työelämääntutustumisjakso tutustuttaa nuoria työelämään koronasta huolimatta.

TET-jakso on viikon tai kahden 8.- ja 9.-luokkalaisille suunniteltu työelämääntutustumisjakso, jonka aikana nuori pääsee tutustumaan työnantajan toimintaan, tekemään töitä ja oppimaan uusia taitoja. Vantaalla osa kahdeksasluokkalaisista ja kaikki yhdeksäsluokkalaiset käyvät kahden viikon TET-jakson. ”Koronavirusepidemian aikanakin on tärkeää tarjota nuorille mahdollisuuksia saada ensimmäisiä kokemuksia työelämästä muun muassa oman koulutuspolun pohdintaa varten, kartuttaa osaamista työelämätaidoista ja luoda kontakteja esimerkiksi kesätöitä ajatellen”, Kirsi Viitaila, opetustoimen asiantuntija, kertoo.

Simonkylän koulun 9B- luokan Milla Väänänen purkaa kuormaa TET-paikallaan K Citymarket Koivukylässä. Kaupan ala tarjoaa vuosittain eniten työharjoittelupaikkoja tettiläisille.

”Tää on aika tavallinen TET-paikka ja halusimme kaverin kanssa tulla kokeilemaan, millaista kaupassa työskentely on. Ei ole aikaisempaa työkokemusta, mutta kaupassa käy kuitenkin joka päivä, näkee miten myyjät työskentelee ja se vaikuttaa kivalta. TET-jakson kautta pääsee näkemään millaista työskentely täällä oikeasti on.” Millan työtehtäviin kahden viikon työelämääntutustumisjaksolla kuului muun muassa tavaroiden purku ja hyllyttäminen sekä asiakkaiden auttaminen.

TET-jaksolla pääsee oppimaan itsestään uutta ja tunnistamaan omia vahvuuksia työelämässä. Jo työn hakeminen antaa nuorelle valmiuksia jatkossa. ”Opon kanssa katsottiin etukäteen vähän vinkkejä ja videoita siitä, että miten työpaikkaa voi hakea. Tänne ensin soitimme, sitten lähetimme sähköpostia, tulimme paikan päälle esittäytymään ja allekirjoittamaan työsopimuksen”, Milla kertoo.

TET-paikat tarjoavat nuorelle usein myös väylän ensimmäiseen kesätyöpaikkaan. ”Mietimme, että nyt kun olemme täällä jo TET-jaksolla, aiomme kysyä olisiko täällä kesätyömahdollisuutta. Sen takia onkin ollut erityisen tärkeää se, millaisen kuvan itsestään antaa työntekijänä. Kun on tehnyt hyvän vaikutuksen ja on ollut ahkera ja tunnollinen, tottakai pääsee myös helpommin kesätöihin”, Milla jatkaa.

Ranja Salama työskenteli TET-jaksonsa ajan oman harrastuksen urheiluseurassa, Tikkurilan taitoluisteluklubi TTK:lla. Ranja on harrastanut luistelua 4-vuotiaasta.

Valmennustehtävien lisäksi Ranja on työskennellyt seuran toimistolla muun muassa viestinnän parissa. ”Valmentaminen on ollut todella kivaa, mutta paljon raskaampaa kuin miltä se näyttää. Valmentaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja sitä että saa lapset hallitusti innostumaan harkoista”, Ranja kertoo.

Harrastustoiminnassa toteutettava TET-jakso voi hyvinkin joustaa perinteisen koulutyöjärjestyksen ulkopuolelle. Ranja on ollut toimistotöissä perinteiseen virkatyöaikaan, mutta muuten esimerkiksi valmentamassa omien harjoitusten jälkeen. TET-jakson joustavilla aikatauluilla voidaan tarjota nuorille hyvinkin erityyppisiä TET-kokemuksia perinteisten kauppojen ja kahviloiden lisäksi. ”Tämä TET-jakso on näyttänyt miten paljon erilaisia töitä on esimerkiksi oman harrastustoiminnan ympärillä. Voisin itse olla tulevaisuudessa vaikka fysioterapeutti”, Ranja toteaa.

Vantaalaisia koululaisia mukana etäTET-mallin suunnittelussa

”Lähdimme tähän lukuvuoteen valtakunnallisen linjauksen mukaisesti niin, että peruskoululaisten TET-jaksot suoritetaan normaalisti lähitoteutuksena. Varauduimme kuitenkin heti syksyn alussa myös etätoteutukseen osallistumalla yhteistyökumppaneiden kehitystyöhön sekä myös omien oppilaanohjaajien kanssa asiaa kehittäen. Kehitystyöhön osallistui myös rohkeita Lehtikuusen koulun oppilaita,” Kirsi Viitaila toteaa.

Taru Frilander (Lehtikuusen koulu, 9D) työskenteli Kidesäätiöllä kaksi viikkoa etäTET:in kehitystyössä suunnittelemassa ja pohtimassa sitä, miten TET-jakso voidaan parhaiten järjestää etänä. Kehitystyöhön kuului olennaisena osana yritysten konsultointi kehitysprosessin aikana. Taru ja luokkakaverinsa Frida loivat etäTET-haastattelupohjan, tutustuivat yritysten toimintaan ja haastattelujen teko etäyhteyksien avulla.

EtäTET pyrkii turvaamaan nuorille tet-paikan ja kokemuksen työelämästä koronavirusepidemian aikana. EtäTET toteutetaan etänä joko osittain tai kokonaan. Malli tarjoaa nuorille tärkeitä tulevaisuuden työelämätaitoja opettamalla työelämän joustavuutta ja vastuuta etänä tehtävien työtehtävien tekemisessä.

”EtäTET-mallia tehdessäni opin ottamaan vastuuta, ja huomasin, että pystyn siihen. Kehitystyö oli välillä vähän rankkaa, mutta teimme Kidesäätiöllä vastapainoksi muitakin hommia. Olennaisen huomaaminen, kirjurin taidot ja asiallisuus olivat vahvuuksia, joita käytin jaksolla”, Taru kertoo.

”Valtaosa TET-jaksoista on Vantaalla perusopetuksessa tehty syksyn ajan lähitoteutuksena, ja lisäksi etäTET-malleja on kokeiltu usealla meidän kouluista muutamien oppilaiden ja työnantajien kanssa. EtäTETissä nuoret tekevät työharjoittelua joko kotoa tai koululta käsin yhteistyössä työnantajan kanssa. Sisältönä on ollut esimerkiksi työnantajaan tutustumista www-sivujen ja työnantajan antamien materiaalien pohjalta sekä työnantajan kanssa sovittujen kehittämistehtävien laatimista työpaikalle. Yhteyttä työpaikalle on pidetty etäpalaverein,” Viitaila avaa etäTETin toteutusta Vantaalla.

Lehtikuusen koulun 9D-luokan Esther Niang ja Ah Khu Pok pääsivät kokeilemaan etätyöskentelyä TET-jaksollaan Plan Suomella flunssaoireiden yllättäessä kesken työharjoitteluviikon.

”Työskentely kotona oli haastavaa, mutta helppoa, sillä saimme kaikki tarvittavat ohjeet päivälle ja linkit tapaamisiin sähköpostin kautta. Ei tullut hetkeäkään kun emme tienneet mitä pitää tehdä tai missä tapaamisessa olla. Oli hyvä oppia tekemään etätöitä,” tettiläiset kertovat.

”Koronavirusepidemia on haastanut kaikkia toimijoita, ja haluammekin kiittää kaikkia työnantajia, jotka ovat tarjonneet peruskoululaisille mahdollisuuksia tutustua työhön joko tavalliseen tapaan tai etätoteutuksella,” Viitaila kiittää joustavia työnantajia.