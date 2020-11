Tamro palkittiin Vantaa-mitalilla

Vantaan kaupunki on myöntänyt Vantaa-mitalin Tamrolle tänään Vantaan 44. elinkeinopäivässä. Tunnustuksella Vantaa haluaa kiittää lääke- ja terveysalan yritystä aktiivisesta yhteistyöstä sekä pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä toiminnasta Vantaalla.

Jo 125 vuotta lääkejakelun parissa toiminut Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija ja palveluntarjoaja. Yrityksen markkinaosuus kotimaisesta lääkejakelusta on lähes 60 prosenttia.

Perinteikkäimmän lääketukkutoimintansa lisäksi Tamro tarjoaa myös useita muita terveys- ja hyvinvointialan palveluita. Vireän yrityksen tavoitteena on toimittaa terveyttä laadukkaasti ja laaja-alaisesti, ja Tamro kehittääkin toimintaansa jatkuvasti. Sen monipuolisessa palvelutarjoamassa on esimerkiksi hoivateknologiarobotteja ja ratkaisuja lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun. Tamro on myös perustanut Suomeen uudenlaisen apteekkiketjun yhdessä Terveystalon ja apteekkareiden kanssa: ensimmäinen Olo-apteekki avattiin syyskuussa 2019.

Tamro on toiminut Vantaalla 1980-luvulta saakka. Vuoden 2019 verotuksessa Tamro oli Vantaan kolmanneksi suurin yhteisöveronmaksaja noin 5,5 miljoonan euron yhteisöveroilla.

Tamrossa työskentelee reilut 480 henkilöä. Heistä noin puolet tekee töitä Vantaalla Tamrotalossa ja sen yhteydessä olevassa logistiikkakeskuksessa Koivuvaaran teollisuusalueella.

- Vantaa on toiminut jo vuosikymmenien ajan Tamron kasvun ja kehittymisen mahdollistavana, sijainniltaan logistisesti hyvänä kotipaikkana. Yhteistyö Vantaan kaupungin edustajien kanssa on poikkeuksellisen avointa, keskustelevaa ja tiivistä. Jatketaan siis edelleen yhdessä eteenpäin, kasvu-uralla, toteaa Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Vantaa-mitali on perinteikäs tunnustus, jolla Vantaa osoittaa kunnioitustaan ansiokkaasta toiminnasta. Mitali on lyötetty Vantaan kaupungiksi tulon kunniaksi vuonna 1974, ja sen on suunnitellut kuvanveistäjä Heikki Häiväoja.

