Korson Lumossa Lavis-ryhmäliikuntatunnille 18.11. osallistuneet karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi

Vantaan liikuntapalvelujen järjestämälle Lavis-ryhmäliikuntatunnille Korson Lumossa keskiviikkona 18.11. klo 12.55-13.40 osallistuneella henkilöllä on todettu 23.11. koronavirustartunta, jonka perusteella tunnille osallistuneet asetetaan karanteeniin virukselle altistumisen vuoksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tartuntatauti- ja hygieniayksikkö on yhteydessä karanteeniin asetettaviin.



Kotikaranteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Altistuneiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen.