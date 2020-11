Katso koronavirusvideot kymmenellä eri kielellä

Vantaan koulujen oman äidinkielen opettajat juonsivat koronainfovideot kymmenellä eri kielellä. Videot on tehty suomen, ruotsin, englannin, somalin, arabian, kurdin, ranskan, albanian, venäjän ja viron kielellä.

Vantaalaiset puhuvat äidinkielenään 123 eri kieltä, ja vuoden 2019 lopussa Vantaan väestöstä oli vieraskielisiä 20,2 prosenttia. Vantaan koulujen oman äidinkielen opettajat ja monikieliset ohjaajat toimivat tärkeänä apuna koronavirusviestinnässä ja kertovat koronavirustilanteesta oppilaille ja huoltajille kukin omalla äidinkielellään.

- Haluamme huomioida kaupungin monikielisyyden viestinnässämme, ja olemme tarttuneet haasteeseen. Suuret kiitokset koulujen henkilöstölle tuesta vaikean koronaepidemiatilanteen keskellä. On hienoa, että saamme koulujen kautta välitettyä oppilaille ja huoltajille viestiä koronaviruksesta myös heidän omalla äidinkielellään, kiittelee Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Nyt julkaistut videot on suunnattu erityisesti koululaisten huoltajille. Videoissa muistutetaan, että on tärkeää tulla päiväkotiin tai kouluun ainoastaan terveenä, ja lievissäkin flunssaoireissa kannattaa mennä koronavirustestiin. Lisäksi kerrotaan maskien käytöstä.

Videot löytyvät Vantaa-kanavan Youtube-tililtä, ja niitä voivat hyödyntää viestinnässään myös esimerkiksi järjestöt ja muut kaupungit.

- Nyt on tärkeää olla tarkkana! Koronavirusepidemia on pahentunut Vantaalla ja meidän on tehtävä kaikkemme, jotta viruksen leviämistä saataisiin hillittyä, jatkaa Viljanen.

Vantaan kaupungin nettisivuilta löytyy perustietoa koronaviruksesta 9 kielellä, myös tärkeimmät päiväkotien ja koulujen huoltajatiedotteet on välitetty koteihin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, somaliksi, arabiaksi ja albaniaksi.

Keväällä vieraskielisten koronavideoiden juontajina toimivat vapaaehtoiset eri äidinkieliä puhuvat vantaalaiset. Heitä löytyi avuksi niin maahanmuuttajajärjestöistä kuin kaupungin eri palveluista ja hankkeista.

Katso Koronainfoa opettajilta -videot

Kaikki monikieliset videot soittolistalla