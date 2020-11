Teknisessä lautakunnassa useita päiväkotihankkeita ja paviljonkikouluja

Tekninen lautakunta kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseen keskiviikkona 2.12. Lautakunta saa käsiteltäväkseen muun muassa useita päiväkotien ja paviljonkikoulujen suunnitelmia.



Varistoon on suunnitteilla uusi 168-paikkainen Kelokuusen päiväkoti, joka korvaa Variston päiväkodin ja vastaa Myyrmäen alueen lapsimäärän kasvuun. Päiväkoti kustantaa noin 7,8 miljoonaa euroa ja se toteutetaan vuosina 2022-2023. Tekninen lautakunta käsittelee hankkeen tarveselvitystä (asia 10).



Hakunilaan suunnitellaan Latupuiston uutta päiväkotia, joka korvaa vanhat Latupuiston ja Latukujan päiväkodit. Tuleva 224-paikkainen päiväkoti on aiempia suurempi, ja vastaa näin myös alueen lapsimäärän kasvuun. Hankkeen kustannukset ovat noin 10,3 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan vuosina 2022-2023. Tekninen lautakunta käsittelee hankkeen hankesuunnitelmaa (asia 11).



Länsimäkeen ollaan myös toteuttamassa uutta päiväkotia, sen rakentaminen on jo käynnistymässä ja lautakunnan päätettävänä on uudisrakennuksen pääurakoitsijan valinta (asia 14).



Lisäksi lautakunta saa hyväksyttäväkseen kahden koulupaviljongin suunnitelmat. Kaivokselan 180-paikkainen koulupaviljonki vastaa Kaivokselan ja Myyrmäen alueen lapsimäärän kasvuun. Paviljonki on vuokrakohde, ja sen valmistumista tavoitellaan ensi kesänä 2021 (asia 12).



Tikkurilan 400-paikkainen paviljonkikoulu tarvitaan ensin Jokiniemen koulun remontin väistötilaksi, minkä jälkeen se palvelee muun muassa Simonkallion koulun peruskorjauksen aikaisena väistötilana ja myöhemmin myös alueen muiden koulujen tarpeisiin aina vuoteen 2031 asti. Myös Tikkurilan paviljonki on vuokrakohde, ja se valmistuu kesällä 2021 (asia 13).



Lisäksi esityslistalla mm.

• Yleisen pysäköinnin maksut (asia 5)

• Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2021 (asia 6)

• Toimitilojen korjausrakentamisohjelma vuodelle 2021 (asia 8)

• Toimitilojen uudisrakentamisohjelma vuodelle 2021 (asia 9)

• Kivistön palvelukeskittymästä terveysasemalle vuokrattavat toimitilat (asia 16)

• Kivistön palvelukeskittymästä kaupunkikulttuurille vuokrattavat toimitilat sisältäen kirjaston, nuoriso- ja kulttuuritilat sekä asukasapalvelutilat (asia 17)

• Kunnallistekniikan rakentamisohjelma vuodelle 2021 (asia 18)

• Vapaalanmetsää, Raappavuorenpuistoa, Kolokalliota, Kelokuusenmäkeä ja Myyrmäenmetsää koskevan puistosuunnitelman hyväksyminen (asia 21).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi