Sisäliikuntapaikat ja sisätilat ovat suljettuna 30.11.-20.12.2020

Pääkaupunkiseutu on koronatilanteen osalta leviämisvaiheessa. Tämän vuoksi käyttöön otetaan seuraavia rajoitustoimenpiteitä ajalla 30.11.-20.12.2020.

sisäliikuntatilat suljetaan, ml. uimahallit, jäähallit, ylipainehallit, kuntosalit

yli 20-vuotiaiden ulkoliikunta keskeytetään

Vantaan kaupungin ohjattu ryhmäliikunta keskeytetään

koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilat vapaa-ajankäytöltä suljetaan

alle 20-vuotiaiden ulkoliikuntaharrastustoiminta saa jatkua jo myönnetyillä vuoroilla

Sisäliikuntatilat

Kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva kaikki toiminta keskeytetään 30.11.2020-20.12.2020 välisellä ajalla. Keskeytys koskee kaikkia lajeja ja kaikkia ikäryhmiä. Rajoitukset koskevat kaikkea kilpailu-, ottelu- ja sarjatoimintaa.

Koulut ja päiväkodit toteuttavat liikuntatunnit omissa tiloissaan ja ulkona.

Ulkoliikuntatiloissa alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu

Lasten ja nuorten ulkoliikuntaharrastustoiminta saa jatkua nyt jo myönnetyillä vuoroilla. Yli 20-vuotiaiden ulkoliikuntavuorot perutaan.

Ulkoliikuntapaikoille ei myönnetä uusia vuoroja, vaan ulkoliikuntapaikat ovat avoinna kuntalaisille.

Ulkoliikuntapaikoilla tulee ylläpitää turvaetäisyyksiä. Pukukopit suljetaan.

Vuorojen peruutukset

Vantaan kaupunki peruu Timmistä vuorot. Peruutettuja vuoroja ei laskuteta.

Maajoukkuetason urheilijat

Maajoukkuetason urheilijat voivat olla yhteydessä liikuntatilavaraukset@vantaa.fi niin pian kuin mahdollista ja viimeistään ma 30.11. klo 10.00 mennessä, jotta voimme turvata heille harjoitusolosuhteita.

Kysymyksiä ja vastauksia:

- Milloin rajoitukset astuvat voimaan?

Rajoitukset tulevat voimaan 30.11.2020 ja ovat voimassa 20.12.2020 saakka.



- Miksi rajoitukset tehdään?

Koronaepidemian leviämisvaiheessa tulee vähentää kontakteja muihin ihmisiin. Epidemiologisen arvion perusteella on katsottu, että on aiheellista tehdä erityisiä rajoituksia lähikontakteja vaativaan toimintaan, jossa riittäviä turvavälejä ei voida varmistaa.



- Hyvitetäänkö rajoitusten vuoksi peruutetun toiminnan tilamaksut?

Peruutettuja vuoroja ei laskuteta.



- Mikä on sisätila? Onko ylipainehalli tai jäähalli sisätila?

Ylipainehalli ja jäähalli katsotaan sisätilaksi.



- Koskevatko samat uudet koronarajoitukset muitakin kuin kaupungin tiloja?

Samoja uusia koronarajoituksia suositellaan noudatettavaksi myös yleishyödyllisten ja yksityisten yhteisöjen tiloissa. Kaupungit voivat päättää vain omien tilojensa käytöstä.



- Koskevatko uudet rajoitukset ulkona toteutuvaa harrastustoimintaa?

Rajoitukset koskevat kaikkea sisätiloissa toteutettavaa toimintaa sekä aikuisten ulkona toteutettavaa harrastustoimintaa.



- Koskevatko rajoitukset ammattilaisurheilua?

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkueharjoittelua, SM-tason harjoitustoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Kaikki ottelut, kilpailut ja sarjatoiminta keskeytetään.

Ohjeita tarkennetaan jatkossa.