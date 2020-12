Open day care centers are closed, and residential parks are functioning only outdoors

The metropolitan areas’ coordination group for the coronavirus has decided upon new restrictions and recommendations on November 26th, 2020.



The following restrictions apply to the early childhood education:

Open day care centers and meeting places will be closed 2.12.2020-6.1.2021

Residential parks will be functioning only outdoors 2.12-20.12.2020

Please remember safety distances and good hand hygiene as well as coughing instructions when visiting residential parks. Children or adults who have symptoms are not allowed to come to a residential park.

Avoimet päiväkodit suljetaan ja asukaspuistojen toiminta siirtyy ulkotiloihin

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 26.11.2020 uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi.



Linjausten perusteella varhaiskasvatuksen rajoitukset ovat seuraavat:

Avoimet päiväkodit ja avoimet kohtaamispaikat ovat suljettuna 2.12.2020-6.1.2021

Asukaspuistojen toiminta siirtyy kokonaan ulkotiloihin 2.12-20.12.2020

Asukaspuistojen ulkotiloissa on muistettava turvavälit, käsihygienia ja yskimisohjeet. Oireilevat aikuiset tai lapset eivät saa tulla puistoon.

Öppna daghem stängs och invånarparkernas verksamhet flyttas utomhus

Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset beslöt 26.11.2020 om nya riktlinjer och rekommendationer för att minska smittspridningen.



Enligt riktlinjerna gäller följande restriktioner småbarnspedagogiken:

Öppna daghem och mötesplatser är stängda 2.12.2020-6.1.2021

Invånarparkernas verksamhet flyttas helt och hållet utomhus under tiden 2.12-20.12.2020

I invånarparkerna måste man komma ihåg säkerhetsavstånd, god hand- och hosthygien. Vuxna eller barn med symptom får inte komma till parken.