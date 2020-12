Vantaa-aiheisia valokuvia Finna-palvelusta

Näkymä Tikkurilan rautatieasemalle ja keskustaan väritehtaan tornista kuvattuna 1960-luvun alusta.

Vantaan kaupunginmuseo tarjoaa kokoelmiensa valokuvia vapaasti käytettäväksi Finna-hakupalvelun kautta.

Sivustolta vantaankaupunginmuseo.finna.fi voi ladata painokelpoisia korkearesoluutiokuvia ilmaiseksi. Palvelussa on nyt yli 2000 vanhaa ja uudempaa valokuvaa Vantaalta ja uutta aineistoa lisätään jatkuvasti.

Kuvat on julkaistu lisenssillä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0). Hakupalvelun kautta ladattuja kuvia voi siis käyttää vapaasti, myös kaupallisessa tarkoituksessa. Mainoskäyttöön tarvitaan kuitenkin kuvissa olevien henkilöiden lupa. Kuvan yhteydessä on mainittava Vantaan kaupunginmuseo sekä kuvaaja, jos se on tiedossa.

–Ajatuksemme on, että kaupunginmuseon kokoelmat ovat kaikkien vantaalaisten yhteistä omaisuutta. Finnan kautta niihin pääsee entistä helpommin käsiksi, museoamanuenssi Anu Mönkkönen perustelee.

Finna-kokoelmaa täydennetään

Vantaan kaupunginmuseon kuva-arkistossa on lähes 140 000 valokuvaa 1800-luvun loppupuolelta aina koronakevääseen saakka. Museo aloitti kokoelmiensa julkaisun valtakunnallisessa Finna-hakupalvelussa vuonna 2018. Painokelpoisia korkearesoluutiokuvia alettiin lisätä sivustolle syksyllä 2020. Viimeksi lisätyt valokuvakokonaisuudet sisältävät Vantaan merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita sekä "Vantaan kadonneita kaunottaria" eli purettuja mutta edelleen kaupunkilaisten kaipaamia rakennuksia.

–Kuva-arkistosta voi tiedustella myös niitä kuvia, joita ei ole vielä lisätty Finna-hakupalveluun, Mönkkönen lupaa. Asiakaspalvelun kautta toimitetuista kuvista peritään kaupunginmuseon palveluhinnaston mukainen maksu.

Kaupunginmuseon Finna-näkymä esittelee kuvakokoelmien lisäksi myös esine- ja arkistokokoelmia sekä kulttuuriympäristökohteita. Korkearesoluutiokuvia voi kuitenkin ladata vain valokuva-aineistosta. Muista aineistoista on mahdollista ladata pienemmät näyttökuvat.

Vantaan kaupunginmuseon Finna-sivu.

Kuva: Mauno Mannelin, Vantaan kaupunginmuseo.