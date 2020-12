Kilterin koulussa tehdään Covid-19-seulonta

Kilterin koulussa on todettu viimeisten parin viikon aikana yhteensä 17 COVID-19-koronavirustapausta.

Kilterin koulussa todettujen COVID-19-koronavirustapausten vuoksi Vantaan tartuntatautiviranomainen on päättänyt seuloa koulun kaikki 7.-9. luokkien oppilaat ja henkilökunnan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilta em. luokka-asteiden oppilailta ja henkilökunnalta otetaan koronavirusnäyte riippumatta siitä, onko heillä oireita. Näin pyritään löytämään mahdolliset oireettomat taudin kantajat. Jo aiemmin seulottuja opetusryhmiä (2 kpl) ei seulota uudelleen. Testaus on maksutonta. Seulontaan osallistuminen on suositeltavaa, muttei pakollista.

Näytteidenotto järjestetään koulun tiloissa yhteistyössä koulun toimijoiden, HUSLAB:in ja Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikön kanssa. Ensimmäiset seulontanäytteet otetaan perjantaina 4.12.2020 ja näytteidenotto jatkuu, kunnes kaikki 7.-9. luokat sekä henkilökunta on seulottu. Jos henkilö on karanteenissa, näyte otetaan vasta, kun karanteeni on loppunut ja henkilö palaa koululle. Oireisten tulee edelleen hakeutua itse näytteeseen heti oireiden ilmaannuttua.

Jos oppilas on sairastanut laboratoriovarmennetun koronavirusinfektion viimeisten kolmen kuukauden aikana (oireiden alusta kulunut enintään 3 kuukautta), ei seulontanäytettä kyseiseltä oppilaalta oteta.

Koulun toiminta voi jatkua normaalisti ajankohtaiset rajoitukset ja suositukset huomioiden. Koulussa todetuille COVID-19-infektiotapauksille altistuneet oppilaat ja henkilökunta on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä.

Epidemian hidastamiseksi on nyt tärkeää, että kaikki noudattavat yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja maskin käytöstä. Jos ilmenee koronavirukseen viittaavia oireita (päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kurkun karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu tai ripuli), tulee jäädä heti kotiin ja hakeutua testiin. Ajan voi varata terveysasemien puhelinpalvelusta p. 09 83950000 (ma-pe klo 8–18, la-su klo 9–18) tai sähköisesti Koronabotista. Tulosta odottaessasi pysy kotona.

Tietoa koronaviruksesta Vantaan verkkosivuilla Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä.

Tietoa koronaviruksesta THL:n verkkosivuilla Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö seuraa koulun tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa tarvittaessa uudelleen. Viimeistään seulontatuloksien valmistuessa tiedotamme asiasta lisää.

Tiedotetta on korjattu 4.12.2020 klo 13.05: Koulussa on todettu 17 tartuntaa aiemmin kerrotun 13 sijaan.