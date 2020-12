Osallistu yleisötilaisuuksiin Vantaan ratikan suunnittelusta!

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu on käynnistynyt kolmella rinnakkaisella suunnittelutasolla: katu- ja puistosuunnittelun, asemakaavojen sekä kaavarungon. Työstä on julkaistu 23.11. osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun tasoista, etenemisestä sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Suunnitelma on ladattavissa Vantaan ratikan verkkosivuilta ja siitä voi jättää virallisen mielipiteen 15.1.2021 saakka kaupungin kirjaamoon (tarkemmat ohjeet suunnitelmassa).

Ensimmäiset osallistumismahdollisuudet ovat jo käsillä! 8.12.–17.12. järjestetään neljä verkossa toteutettavaa yleisötilaisuutta, joissa ratikan suunnittelua esitellään osana reitin varren alueiden eli Länsimäen, Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen alueiden kaupunkikehitystä. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja ne järjestetään Microsoft Teams livetapahtumina seuraavasti:

Tilaisuuksiin osallistumiseen riittää toimiva verkkoyhteys sekä tuettu verkkoselain (Google Chrome, Mozilla Firefox tai Microsoft Edge). Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä kysymysosiossa. Kaikkiin kysymyksiin vastataan vielä kootusti tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus myös tallennetaan ja sen voi katsoa kahden viikon ajan julkaisusta. Tarkemmat ohjeet sekä myöhemmin tallenteet ja vastatut kysymykset löytyvät Osallistuva Vantaa -alustalta.

Tilaisuuksien ohella asukkaille ja osallisille on avoinna verkkokysely, jolla kerätään näkemyksiä ja ajatuksia ratikan katujen ja taiteen suunnitteluun liittyen. Kysely on auki 15.1.2021 saakka. Myös kysely ohjeineen löytyy Osallistuvasta Vantaasta.

Lisäksi asukkailla ja osallisilla on mahdollisuus keskustella ratikan suunnittelijoiden kanssa henkilökohtaisesti. Suunnittelijat päivystävät Vantaa-infon kaupunkiympäristön asiakaspalvelunumerossa 09 8392 2242 seuraavina aikoina:

ke 9.12.2020 klo 14–16

ke 16.12.2020 klo 14–16

to 14.1.2021 klo 11–13

Muina aikoina numerosta vastaavat Vantaa-infon asiakaspalvelijat. Puhelukielenä on suomi.

Ajankohtaiset tiedot ratikan suunnittelusta löytyvät osoitteesta vantaa.fi/ratikka. Ajankohtaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on koottu osoitteeseen osallistuvavantaa.fi.

Ratikkaa voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa (@vantaanratikka)!